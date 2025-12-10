影／20萬誤丟回收箱！南投警猛翻箱「倒立」找錢 尋回厚厚兩疊鈔

南投有人丟舊衣物至回收箱，隔日發現誤把裝有20萬元現金的西裝褲也丟了，嚇得報警求助，警方為此把跟一個成人一樣高的回收箱倒立，自投入口逐一翻找，才尋回現金；員警從口袋掏出厚厚2疊紙鈔，旁觀民眾驚呼，「這麼多錢」、「驚倒人」。

據了解，國姓北山村魏姓村民前天神情慌張的到當地派出所報案，並表示7日晚上去丟舊衣物，不慎將口袋內裝有20萬元現金的西裝褲也拎去，一併都丟進舊衣回收箱，擔憂鉅額被拿走，希望警方能幫忙他找錢，警方找錢畫面今也曝光。

影片中，2名員警與魏男三人想從舊衣回收箱中取出衣物，但因回收箱體積不小，甚至比一個成年男子一樣高，反覆嘗試未果，熱心民眾路過發現後，眾人一起將回收箱翻轉180度倒立，並自投入口逐件翻找，最後總算成功尋回現金。

而當員警汗水淋漓，徒手從回收箱拖出西裝褲，並從褲子口袋中掏出厚厚2疊紙鈔時，旁觀民眾頻頻驚呼「這麼多錢」、「驚倒人」等；魏男見到失而復得的鉅額現金，更是驚喜又感動，連聲向警方表達感謝。