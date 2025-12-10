影／光復節撕毀國旗到案 他在警分局前嗆：這不是我們的國家

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台灣基進黨在今年光復節發起「破除光復謊言」遊行，活動中因撕毀中華民國國旗，引發侮辱國旗罪爭議，公投護台灣聯盟總召羅宜遭警方通知到案說明。羅宜今天前往中正一警分局應訊，台灣基進黨主席王興煥也到場陪同，王興煥在警分局外召開記者會強調「自己才是主謀」，並再次撕毀國旗，主張相關行為屬言論自由。

2人在警分局外，拿著A4大小彩色影印的中華民國國旗紙張，上演「行動劇」，王興煥語氣激昂的說，「如果真的要偵查、起訴、偵辦，那一天整個活動主辦的主謀是我，不應該只是偵辦羅宜」，強調如果不清楚誰是主謀，那在這邊再撕毀一次國旗，更嗆「我不認為這是我們的國家，我主張撕毀國旗屬於言論自由，無罪」。

王興煥表示，該場活動有一項環節，就是撕毀中華民國國旗，台灣基進是主辦單位，整個活動都是由他策畫，羅宜因為街頭運動經驗豐富，被邀請當主持人，沒想到卻因活動中有撕毀中華民國國旗的行為反而收到通知書。

羅宜表示，現行刑法第160條「侮辱國旗、國徽罪」是否仍具備存續必要，社會應重新檢視，他說，過去也有相關案件被法院移送憲法法庭審理，但目前憲法法庭因藍白陣營意見僵持而無法運作，讓相關爭議遲遲無法獲得釐清。

羅宜說，他不認同中華民國國名，認為英文「Republic of China」在國際上造成台灣人長期困擾，甚至引發「台灣是不是中國一部分」的誤解，質疑以國旗罪限縮民眾表意自由，並不合理。

台灣基進黨主席王興煥（左）和公投護台灣聯盟總召羅宜（右）在中正一警分局外，當眾撕毀印影紙國旗，表達訴求。記者翁至成／攝影
國旗 中華民國 憲法法庭

