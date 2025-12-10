大甲深夜爆發持刀鬥毆 2嫌犯持刀及空氣槍傷人落網
台中市大甲區順天路9日深夜發生一起嚴重鬥毆事件，一名30歲王姓男子遭人持刀及空氣槍攻擊受傷，警方迅速組成專案小組追查，於今日上午逮捕2名涉案嫌犯，並起獲作案刀械與空氣槍，全案已依恐嚇及傷害罪嫌將2名嫌犯移送台中地檢署偵辦。
大甲分局指出，9日晚間10時許接獲民眾報案，指稱順天路發生打架事件，員警趕抵現場後發現，王姓被害人右手下臂有長約14公分、寬約3公分的明顯刀傷，額頭也有約2公分的撕裂傷，背部則疑似遭空氣槍彈丸擊中留下瘀傷，現場血跡斑斑。
台中市消防局表示，昨晚10時37分接獲報案後，立即派遣救護車前往，救護人員發現傷者雖然鮮血直流，但意識清楚，經現場簡單處置後，緊急送往大甲光田醫院，院方為傷者進行清創及傷口縫合手術，所幸並無生命危險。
警方表示，案發後大甲分局隨即成立專案小組展開調查，經調閱周邊監視器畫面並過濾分析，成功掌握涉案嫌犯的身分特徵及使用車輛資訊。經過一夜追查，今天上午將2名犯嫌緝捕到案，並在搜索時起獲作案用的刀具及空氣槍各1把。
目前警方正在進一步釐清案件細節，包括雙方衝突原因、是否涉及其他共犯等，全案已依恐嚇及傷害罪嫌將2名嫌犯移送台中地檢署偵辦。
警方呼籲民眾如有任何糾紛，應循正當管道解決，切勿訴諸暴力，以免觸法受罰。
