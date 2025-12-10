影／淡水男大生自稱被設局賭輸百餘萬 反設局報警抓人疑點重重
新北市淡水警方今天清晨偵辦疑似賭債擄人案逮捕1名嫌犯，初步調查是2名男大學生自稱被設局帶去賭博、遭持槍脅迫簽立140萬和3萬元本票，再騙嫌犯說要返家拿錢還債，設計讓嫌犯困在社區地下停車場，趁機報警抓人。
20歲陸姓男大生今天清晨8時許騎機車到淡水警分局竹圍派出所報案，聲稱「有人被持槍開車擄走」，警方隨即調度大批警力趕往陸男所稱的淡水區北新路182巷某社區準備救人。
員警抵達現場布署時，「被害人」21歲謝姓男大生出現在社區1樓並未被限制行動自由，陸男亦趕抵會合。謝男向警方通報說「嫌犯」還在地下2樓停車場等他，員警用巡邏車堵住車道口，立即下樓逮捕坐在賓士轎車內的24歲葉姓男子，沒發現槍枝及其他違禁品。
2名男大生自稱是在台北市認識佛牌店老闆，昨晚被帶到店面附近民宅，總共約6、7人一起自晚間10時許玩撲克遊戲「射龍門」到清晨5時許結束。他們說原本老闆聲稱單純好玩、有趣就好，但其他在場人卻改口說賭局輸贏是要算錢的，並持槍強迫陸男簽下140萬元本票、謝男簽下3萬元本票，且扣押2人身分證件。
後來謝男謊稱回租屋處拿錢還債，由葉姓男子開車載他返回淡水北新路，陸男自行騎機車返回淡水，途中趁機報警。嫌犯還在地下停車場等謝男交錢時，被警方逮捕，但是他否認持槍脅迫、控制謝男行動自由，聲稱只是陪他回家拿錢還債，其餘細節都說不清楚。
警方表示，2名男大生的說詞尚有不太合理之處，譬如為何欠140萬的陸男可自由騎機車離開、僅欠3萬的謝男卻「被押走」？專案小組將繼續追查佛牌店老闆等相關當事人，進一步釐清案情。
