疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大副隊長遭收押禁見
新北市刑大鄭姓代理副隊長疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密，新北檢方昨訊後聲押禁見，法院今裁定羈押禁見，同案被檢調帶走的中和偵查隊張姓偵查佐、金山警分局王姓巡佐及市刑大趙姓偵查佐3人，分別以15萬元、10萬元、5萬元交保。
據了解，新北市刑大偵一隊鄭姓代理副隊長係遭人檢舉，於2023年任職刑事小隊疑似與數名同事接受黑道分子飲宴，涉嫌長時間洩密，檢調蒐證成熟後昨天執行搜索，當中涉及員警集體不當飲宴、洩密，如今案情已升高至員警貪瀆，新北地檢署昨依涉犯刑法洩密等罪，指揮調查局台中市調查處搜索鄭員、市刑大趙姓偵查佐及金山警分局王姓巡佐，趙、王2人昨晚移送檢方複訊後，趙、王各以5萬及10萬元交保候傳。
另，中和警分局張姓偵查佐去年12月23日自新北市大調任分局偵查隊擔任內勤，負責公文承辦工作，張員今年10月16日因刑大任內涉嫌洩密案遭羈押，昨再因刑大任內涉嫌洩密貪汙案再遭檢方拘提，複訊後以15萬元交保，中和警分局表示，今年10月中即已依法處分停職，分局強調，員警涉入不法採取絕不護短、不包庇的立場，任何違法失職行為均將依法嚴處不怠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言