疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大副隊長遭收押禁見

新北市刑大鄭姓代理副隊長疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密，新北檢方昨訊後聲押禁見，法院今裁定羈押禁見，同案被檢調帶走的中和偵查隊張姓偵查佐、金山警分局王姓巡佐及市刑大趙姓偵查佐3人，分別以15萬元、10萬元、5萬元交保。

據了解，新北市刑大偵一隊鄭姓代理副隊長係遭人檢舉，於2023年任職刑事小隊疑似與數名同事接受黑道分子飲宴，涉嫌長時間洩密，檢調蒐證成熟後昨天執行搜索，當中涉及員警集體不當飲宴、洩密，如今案情已升高至員警貪瀆，新北地檢署昨依涉犯刑法洩密等罪，指揮調查局台中市調查處搜索鄭員、市刑大趙姓偵查佐及金山警分局王姓巡佐，趙、王2人昨晚移送檢方複訊後，趙、王各以5萬及10萬元交保候傳。