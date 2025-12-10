快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大副隊長遭收押禁見

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑大鄭姓代理副隊長疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密，新北檢方昨訊後聲押禁見，法院今裁定羈押禁見，同案被檢調帶走的中和偵查隊張姓偵查佐、金山警分局王姓巡佐及市刑大趙姓偵查佐3人，分別以15萬元、10萬元、5萬元交保。

據了解，新北市刑大偵一隊鄭姓代理副隊長係遭人檢舉，於2023年任職刑事小隊疑似與數名同事接受黑道分子飲宴，涉嫌長時間洩密，檢調蒐證成熟後昨天執行搜索，當中涉及員警集體不當飲宴、洩密，如今案情已升高至員警貪瀆，新北地檢署昨依涉犯刑法洩密等罪，指揮調查局台中市調查處搜索鄭員、市刑大趙姓偵查佐及金山警分局王姓巡佐，趙、王2人昨晚移送檢方複訊後，趙、王各以5萬及10萬元交保候傳。

另，中和警分局張姓偵查佐去年12月23日自新北市大調任分局偵查隊擔任內勤，負責公文承辦工作，張員今年10月16日因刑大任內涉嫌洩密案遭羈押，昨再因刑大任內涉嫌洩密貪汙案再遭檢方拘提，複訊後以15萬元交保，中和警分局表示，今年10月中即已依法處分停職，分局強調，員警涉入不法採取絕不護短、不包庇的立場，任何違法失職行為均將依法嚴處不怠。

新北市刑大鄭姓代理副隊長（左）疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密，新北檢方昨聲押禁見，法院今裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北市刑大鄭姓代理副隊長（左）疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密，新北檢方昨聲押禁見，法院今裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影

中和

延伸閱讀

職場性騷擾、霸凌案件高幅度成長 新北跨局處「接住勞工」

新北4警涉貪汙洩密 刑大代理副隊長遭聲押

涉案第四警 中和警分局偵查佐才涉洩密撤銷羈押又遭拘提

疑洩密給黑幫 新北市警局巡佐、偵查員移送新北檢複訊

相關新聞

捷運亞東醫院站電扶梯意外 骨牌式後倒…7人全遭殃

台北捷運亞東醫院站今天上午10點，發生電扶梯跌倒意外，釀成後方七名乘客跌成一團，所幸現場有民眾趕緊按緊急停機鈕，僅有一名...

台南新化鐵皮工廠竄火 大批消防人車灌救中

台南新化大德路一處鐵皮工廠今早9點26分發生火警，消防局獲報派遣人車前往灌救時，消防人員在途中發現大量濃煙，抵達現場時...

影／中型軍卡行駛頭份市區 疑因視線死角撞轎車

新竹空軍基地的一輛中型軍用卡車昨天下午4點多在苗栗縣頭份市中正一路發生交通事故，軍車緩慢要進入外側車道時，疑因視線死角，...

影／桃園砂石車倒車輾斃執勤義交 司機過失致死送法辦

桃園市龜山區昨天發生死亡車禍，30歲顏姓男子駕駛砂石車準備到龜山區興達路工地載貨，倒車時不慎撞倒輾過指揮交通的林姓義交，...

人失蹤2小時後才折返尋找 退休校長命喪玉山領隊涉過失致死10萬交保

來自新北市的郭姓退休校長上月27日與山友一行7人前往玉山後四峰攀登，卻不幸命喪圓峰山屋附近草叢，帶團領隊由於發現人失蹤2...

影／20萬誤丟回收箱！南投警猛翻箱「倒立」找錢 尋回厚厚兩疊鈔

南投有人丟舊衣物至回收箱，隔日發現誤把裝有20萬元現金的西裝褲也丟了，嚇得報警求助，警方為此把跟一個成人一樣高的回收箱倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。