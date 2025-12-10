海巡署汰換158輛逾年限舊車 總里程可繞赤道492圈

為提升海疆守護能量與工作士氣，海巡署今天表示，今年度海巡任務用車採購交車共增購105輛及汰換逾年限158輛，後者總里程數合計逾1974萬3796公里，可繞地球赤道492圈。

海洋委員會海巡署上午發布新聞稿表示，為提升海疆守護能量與海巡人員工作士氣，海委會主委管碧玲去年要求應以大型計畫汰換諸多受鹽分侵蝕、老舊不堪的海巡公務車，由海巡署編列3年期（113至115年度）專案。

同時，也獲行政院長卓榮泰支持，投入近新台幣3億5000萬元增購及汰換海巡任務用車。汰換標準為車齡15年以上或使用里程超過25萬公里。

海巡署說，專案執行迄今已邁入第2年，去年已增購、汰換260輛，今年再增購、汰換263輛，總計增購、汰換523輛公務車，占全署公務車比例39.7%，也讓海巡人員執行公務或查緝不法時，有更大的機動性及安全性。

海巡署提到，經統計今年逾年限汰換車輛的總里程數，合計竟超過1974萬3796公里，換算足可繞地球赤道492圈。

此外，這次增購車輛自8月29日起開始進行全國配送，並於12月8日完成配送作業，最遠配送至馬祖南竿島。

馬祖南竿島第一機動巡邏站長顏子晏表示，這不只是設備更新，更代表執勤效率與安全性的提升；在南竿地勢多變、路況起伏下，新車的性能及可靠度能讓巡邏、救援及機動勤務更迅速確實，讓海巡人員對守護海疆工作更有信心與信任。

管碧玲表示，海巡勤務多元，從過去海上執法、應對中國灰色侵擾，到近期花蓮光復災區的協助災後復原等諸多新興或臨時任務下，除持續推動造艦計畫，提升海上巡防能量外，也要求海巡署加速公務車增購汰換，強化岸際地區巡守救援能量。