白色轎車駕駛當街抽棍作勢毆騎士 北投警：涉恐嚇罪主動追查中

網友昨貼文指台北市石牌路二段日前有汽車車主持棍棒當街作勢毆打機車騎士，行車糾紛也造成交通壅塞，轄區北投分局今說明，此案未獲報案，但汽車車主行為涉嫌刑法恐嚇罪，警方獲悉後正主動調查2人身分，依法偵辦。

網友昨將目擊影像貼出，駕駛白色小客車的男子與頭戴安全帽的機車騎士當街起口角，男子返回座車上抽出棍棒，不斷作勢毆打騎士，騎士則伸手阻擋，邊喊「你來、你來」。貼文引發網友熱議，警方獲悉後立即清查，調閱相關監視器影像，確認案發時間是10月27日上午9時許，但尚未接獲民眾報案提告。