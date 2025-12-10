聽新聞
0:00 / 0:00
高雄停車塔轎車墜落翻覆 維修廠揭肇事真相：另輛車沒關門
高雄市三民區1處停車塔昨天下午發生轎車墜落，翻覆在轉運間內受損。原本住戶以為停車塔故障，今天維修廠商喊冤，說是有另輛轎車沒關妥車門，卡在2樓，才導致這輛車車主取車時翻落運轉間。
據了解，昨天下午5時30分左右，有車主到高雄市三民區春陽街的機械停車塔取車，一打開停車塔運轉間大門，竟發現1輛轎車墜落運轉間側翻，停車塔無法運作，報警處理。
警方到場，聯絡維修廠商和轎車翻覆的周姓車主，因未造成傷亡，警方表示由車主和廠商協調賠償事宜。
因轎車無端受損，原因為停車塔機械故障，但是，維修廠商找出事發原因，並非機械故障，而是另有車輛停車疏忽，導致車輛墜落翻覆。
維修廠商林姓主任表示，是前1位車主在停車前，停留裡面安裝兒童安全座椅，離開時忘了關靠駕駛座的車門，結果車子送進停車塔時車門勾到停車板被壓扁，才導致原本停在停車塔的轎車因停車板被勾落，車子一起從2樓墜落1樓側翻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言