高雄停車塔轎車墜落翻覆 維修廠揭肇事真相：另輛車沒關門

高雄市三民區1處停車塔昨天下午發生轎車墜落，翻覆在轉運間內受損。原本住戶以為停車塔故障，今天維修廠商喊冤，說是有另輛轎車沒關妥車門，卡在2樓，才導致這輛車車主取車時翻落運轉間。

據了解，昨天下午5時30分左右，有車主到高雄市三民區春陽街的機械停車塔取車，一打開停車塔運轉間大門，竟發現1輛轎車墜落運轉間側翻，停車塔無法運作，報警處理。

警方到場，聯絡維修廠商和轎車翻覆的周姓車主，因未造成傷亡，警方表示由車主和廠商協調賠償事宜。

因轎車無端受損，原因為停車塔機械故障，但是，維修廠商找出事發原因，並非機械故障，而是另有車輛停車疏忽，導致車輛墜落翻覆。