影／北市日料店、醫美診所「同一棟」接連遭竊 犯案手法曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區松江路上一棟商辦大樓上月接連發生竊案，竊賊連兩天深夜闖入不同樓層店家，偷走現金後揚長而去，警方循線追查，鎖定剛出獄不久的48歲詹姓男子涉有重嫌，日前在萬華區拘提到案，雖找回作案時所穿衣物與安全帽，但贓款已花用殆盡，警詢後依加重竊盜罪嫌送辦。檢方複訊後交保。

中山警方上月15日獲報，蕭姓男子稱返回位於大樓二樓的日本料理店，發現大門門鎖被破壞、現金2000元遭竊；隔天凌晨，三樓醫美診所陳姓負責人同樣報案，表示門鎖遭人撬開、被竊走5萬多元。

由於同棟大樓兩度失竊、犯案手法相似，專案小組調閱監視器畫面發現，一名黑衣男子都在凌晨2點許，把機車停在監視器死角後步行進入大樓，再分別用強行破壞、和撬開鐵捲門開關方式闖入二、三樓店面。

警方釐清身形特徵、作案手法等資料，高度懷疑是慣竊詹姓男子所為，更發現他犯案足跡遍及大台北，經與北市刑大肅竊組組專案小組，向台北地檢署聲請拘票，於12月4日中午在萬華區拘提到案，警詢後依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

詹姓慣竊日前闖入北市中山區商辦大樓行竊。記者翁至成／翻攝
詹姓慣竊日前闖入北市中山區商辦大樓行竊。記者翁至成／翻攝

