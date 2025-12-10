影／北市日料店、醫美診所「同一棟」接連遭竊 犯案手法曝光
台北市中山區松江路上一棟商辦大樓上月接連發生竊案，竊賊連兩天深夜闖入不同樓層店家，偷走現金後揚長而去，警方循線追查，鎖定剛出獄不久的48歲詹姓男子涉有重嫌，日前在萬華區拘提到案，雖找回作案時所穿衣物與安全帽，但贓款已花用殆盡，警詢後依加重竊盜罪嫌送辦。檢方複訊後交保。
中山警方上月15日獲報，蕭姓男子稱返回位於大樓二樓的日本料理店，發現大門門鎖被破壞、現金2000元遭竊；隔天凌晨，三樓醫美診所陳姓負責人同樣報案，表示門鎖遭人撬開、被竊走5萬多元。
由於同棟大樓兩度失竊、犯案手法相似，專案小組調閱監視器畫面發現，一名黑衣男子都在凌晨2點許，把機車停在監視器死角後步行進入大樓，再分別用強行破壞、和撬開鐵捲門開關方式闖入二、三樓店面。
警方釐清身形特徵、作案手法等資料，高度懷疑是慣竊詹姓男子所為，更發現他犯案足跡遍及大台北，經與北市刑大肅竊組組專案小組，向台北地檢署聲請拘票，於12月4日中午在萬華區拘提到案，警詢後依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言