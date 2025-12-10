中壢男缺錢「連偷2支手機」 來不及變賣就被逮

劉男疑似缺錢花用，連偷兩支手機。圖：讀者提供

桃園市中壢區本(12)月7日、8日連續兩日發生手機遭竊案件，中壢警分局獲報後，立即聯合周邊中福、普仁及興國派出所警力，調閱周邊大量監視器畫面，掌握犯嫌特徵與活動範圍，並在昨(9)日中午12時許，於中美路一段一帶發現可疑身影，隨即調派線上警力上前盤查，查獲36歲劉姓男子，當場將人帶回依竊盜罪嫌偵辦。

市價約1萬元的二手iPhone 12 Pro Max(128GB)。圖：讀者提供

中壢分局表示，警方調查發現，劉男疑似因近期求職未果、缺錢花用，竟先於7日中午12時許，在福州二街看到被害人將手機置放於機車前置物架，便趁隙竊走1支價值約3000元的小米手機；隔日下午14時許，劉男又於福州一街通訊行內，竊取市價約1萬元的二手iPhone 12 Pro Max(128GB)。所幸劉男來不及將竊得的手機變賣，就被警方即時查扣並發還，被害人也對警方迅速破案表達高度肯定。

中壢分局長林鼎泰強調，警方將持續透過強化巡邏與熱點分析，迅速打擊各類竊盜犯罪。他也提醒民眾，無論停放車輛或店家陳列商品，務必提高防竊意識，共同打造安心、安全的生活環境。

