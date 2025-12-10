中壢男缺錢「連偷2支手機」 來不及變賣就被逮
桃園市中壢區本(12)月7日、8日連續兩日發生手機遭竊案件，中壢警分局獲報後，立即聯合周邊中福、普仁及興國派出所警力，調閱周邊大量監視器畫面，掌握犯嫌特徵與活動範圍，並在昨(9)日中午12時許，於中美路一段一帶發現可疑身影，隨即調派線上警力上前盤查，查獲36歲劉姓男子，當場將人帶回依竊盜罪嫌偵辦。
中壢分局表示，警方調查發現，劉男疑似因近期求職未果、缺錢花用，竟先於7日中午12時許，在福州二街看到被害人將手機置放於機車前置物架，便趁隙竊走1支價值約3000元的小米手機；隔日下午14時許，劉男又於福州一街通訊行內，竊取市價約1萬元的二手iPhone 12 Pro Max(128GB)。所幸劉男來不及將竊得的手機變賣，就被警方即時查扣並發還，被害人也對警方迅速破案表達高度肯定。
中壢分局長林鼎泰強調，警方將持續透過強化巡邏與熱點分析，迅速打擊各類竊盜犯罪。他也提醒民眾，無論停放車輛或店家陳列商品，務必提高防竊意識，共同打造安心、安全的生活環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢男缺錢「連偷2支手機」 來不及變賣就被逮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言