影／中型軍卡行駛頭份市區 疑因視線死角撞轎車

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

新竹空軍基地的一輛中型軍用卡車昨天下午4點多在苗栗縣頭份市中正一路發生交通事故，軍車緩慢要進入外側車道時，疑因視線死角，與外側一輛直行中的轎車發生擦撞，遭擦撞的轎車偏向撞上路邊停放的另一輛轎車，這起事故無人員傷亡，肇事責任有待調查釐清。

據了解，近來因軍方演習、訓練等勤務，軍用卡車、輪型裝甲車等中大型軍車，在一般市區道路不時發生擦撞、碰撞民用車輛的事故，這些軍車原本就不是針對一般市區道路行駛設計，軍方已就此問題了解。

昨天下午發生事故後，警方獲報到現場處理，經酒測，莊姓軍車駕駛人員和轎車駕駛都無飲酒，酒測值為零。根據路口監視畫面顯示，當時接近下班時間，道路車流增加，兩輛中型軍卡（軍用中型戰術輪車）行駛中正一路內側車道，第二輛軍卡打燈正緩慢駛入外側車道時，不料與一輛灰色轎車發生碰撞，轎車失控衝撞路邊停放的白色轎車，白車受擠壓，左側車身鈑金凹損嚴重。

頭份警分局呼籲，不論軍車或民車，行駛道路務必保持安全車距，方可有足夠時間應付突發狀況。

一輛中型軍卡昨天下午4點多在頭份市中正一路發生交通事故，軍車緩慢要進入外側車道時，疑因視線死角，與外側一輛直行的轎車發生擦撞，遭擦撞的轎車失控偏向撞上路邊停放的另一輛轎車。圖／記者胡蓬生翻攝
