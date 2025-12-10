排雲山莊2登山客突發高山症 黑鷹直升機出動成功救援

兩名5旬登山客攀爬玉山進駐排雲山莊突發高山症，身體不適且無法自行下山，情況緊急需要空中救援，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊獲報後，今天上午成功完成一起緊急山難救援任務，將正在嘉義縣阿里山鄉排雲山莊因高山症發作而無法行走的二人，安全救下山。

空勤總隊表示，上午接獲總隊勤務指揮中心通報53歲蔡姓女士及54歲邱姓男士，在排雲山莊突發高山症，由於人命優先、分秒必爭，緊急出動高山救援黑鷹直升機於上午7時58分從台中清泉崗機場起飛，8時28分抵達排雲山莊上空，機組人員迅速完成場地偵查及安全評估後，8時30分開始執行吊掛作業，特搜隊員張英熙垂降至地面實施救援。

經過緊張的救援行動，8時38分成功精準救援，將兩名待救登山客及特搜隊員回收至機上；直升機隨即返航，於9時08分在清泉崗機場降落，立即將傷患交由地面醫護人員送醫治療；整個救援任務圓滿，行動從起飛到降落僅耗時約70分鐘，充分展現空勤總隊專業的救援能力與效率。