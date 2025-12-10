聽新聞
色情網站 博弈類廣告成大金主

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄報導

「5Ｆ自拍網站」被檢警查辦後封網，三名營運者昨遭起訴，檢警從金流發現博弈類廣告商成大金主，「賭色共生」讓不法分子有利可圖，一再以此類似手法，形成一套黃賭產業鏈。

檢方調查，該網站架設之初，光廣告收入就占近半收益，其餘才是會員費收入，每月都能從各廣告商獲取數千到數十萬元的廣告收益；且該網站停止會員訂閱八個月，網站還能持續自廣告獲利百萬，多為博弈業者投放的廣告。

辦案人員指出，博弈類廣告成為色情網站大金主，網站透過性影片吸引會員，博弈網站再透過廣告引流，瀏覽色情影片的受眾與參與賭博的客群有所重疊，以「5Ｆ自拍網站」來說，到被查獲前一刻，都還持續有錢進帳到公司帳戶中，可見網站單純靠廣告收入就能養活、維持運作，且博弈業者還能透過金流操作，將不法資金轉為合法來源。

