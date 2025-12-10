聽新聞
0:00 / 0:00
色情網站 博弈類廣告成大金主
「5Ｆ自拍網站」被檢警查辦後封網，三名營運者昨遭起訴，檢警從金流發現博弈類廣告商成大金主，「賭色共生」讓不法分子有利可圖，一再以此類似手法，形成一套黃賭產業鏈。
檢方調查，該網站架設之初，光廣告收入就占近半收益，其餘才是會員費收入，每月都能從各廣告商獲取數千到數十萬元的廣告收益；且該網站停止會員訂閱八個月，網站還能持續自廣告獲利百萬，多為博弈業者投放的廣告。
辦案人員指出，博弈類廣告成為色情網站大金主，網站透過性影片吸引會員，博弈網站再透過廣告引流，瀏覽色情影片的受眾與參與賭博的客群有所重疊，以「5Ｆ自拍網站」來說，到被查獲前一刻，都還持續有錢進帳到公司帳戶中，可見網站單純靠廣告收入就能養活、維持運作，且博弈業者還能透過金流操作，將不法資金轉為合法來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言