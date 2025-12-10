聽新聞
0:00 / 0:00

5F自拍網藏少女性影像 3人起訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄報導

號稱有上萬部成人、素人色情片的「5Ｆ自拍網站」，被檢警查出有大量未成年少女性影像，宛如「創意私房」翻版；橋頭地檢署昨依違反兒少性剝削條例等罪嫌起訴網站營運的李姓、賴姓、吳姓男子，請求從重量刑，部分執行前出境成員，另案偵辦中。

「5Ｆ自拍網站」設會員制度，每月一二九元會員訂閱費，訂閱即可觀看、收藏外流影片；網站同時大量供廣告商投放色情、博弈廣告，賺取收入，短短一年半獲利達一千五百萬餘元。

檢警查出，該網站由李男擔任負責人，吳男、賴男分別為行銷主管、廣告代理商，平時由吳男蒐集片源、網站，透過網路爬蟲程式，自片源網站大量下載偷拍影片，重製後上傳到網站內，標榜「外流」、「學生妹」，每天吸引超過五萬名「老司機」上網瀏覽。

網站內有多部涉及偷拍、未成年性影片，有被害少女遭人偷拍，事發多年後外流到該網站供人瀏覽，衛福部曾通知下架影片三百餘部，但李男等人仍持續上傳，不理性影像處理中心要求。

檢警今年八月搜索網站負責人住處、辦公室，查扣現金八十五萬餘元，並查出網站另持有四萬餘顆虛擬貨幣ＵＳＤＴ，公司帳戶內存有五五○萬餘元；檢察官訊後聲押李姓、吳姓及賴姓三男獲准，並行文封鎖網站。

檢方查出，李男等人明知部分影像內容含兒童及少年，網站經衛福部、台中市、新北市政府多次去函要求刪除影片，李男等人卻仍未設置審查機制，任由會員上網瀏覽，再由賴男負責接洽廣告商、處理廣告收益金流。

橋頭地檢署昨依違反兒少性剝削防制條例、組織犯罪防制條例、個資法等罪嫌起訴三人，對李男、賴男各求刑五年，吳男犯後態度良好，請求量處適當之刑，並請法院沒收網站犯罪所得。

兒少 色情網站 廣告

延伸閱讀

WiFi分享器裡頭有針孔 女員工房內除毛遭偷拍 老闆搞鬼被判5月

每天吸引5萬老司機...「5F自拍」存大量少女色情片 3男遭訴求重刑

台南國小班導要3女童當小老師卻偷拍裙底 忘關閃光燈才曝光

日公務員北捷偷拍一犯再犯 檢批不知反省求刑1年6個月

相關新聞

神明都發怒！美濃伯公廟遭搞破壞 警方將地主法辦

高雄市美濃區三降寮一座伯公廟遭人潑灑黑色機油，就連土地公神尊都被蓋上黑色髒布，讓土地公降架乩身怒喊「要拿下來、要拿下來」...

地主拆廟噴黑漆、蓋髒布 伯公傳話：受不了

美濃區三降寮一座伯公廟，牆面、地面及柱子被人噴黑漆及潑灑大量機油，伯公神像還被覆蓋黑色髒布引起議論，原來地主想拆廟種田才...

5F自拍網藏少女性影像 3人起訴

號稱有上萬部成人、素人色情片的「5Ｆ自拍網站」，被檢警查出有大量未成年少女性影像，宛如「創意私房」翻版；橋頭地檢署昨依違...

色情網站 博弈類廣告成大金主

「5Ｆ自拍網站」被檢警查辦後封網，三名營運者昨遭起訴，檢警從金流發現博弈類廣告商成大金主，「賭色共生」讓不法分子有利可圖...

16天接連2起學生墜樓意外 生命線總會示警：各校應進入「備戰」狀態

桃竹苗地區近來頻傳學生墜樓身亡意外，甚至有學校在半個月內連續發生2件，引起外界高度關注，國際生命線台灣總會輔導總會長陳宗...

新莊民宅傳瓦斯味女子急報案 消防破門後驚見老父陳屍屋內

新北市新莊區西盛街今晚6時許傳出意外死亡案。一名女子報案表示家中聞到瓦斯味，父親房門反鎖擔心發生意外。新莊警及消防人員獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。