聽新聞
0:00 / 0:00

地主拆廟噴黑漆、蓋髒布 伯公傳話：受不了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄市美濃三降寮一座土地公廟遭人噴黑漆、潑機油，連牌位都無法倖免，警方依社會秩序維護法查辦。圖／警方提供
高雄市美濃三降寮一座土地公廟遭人噴黑漆、潑機油，連牌位都無法倖免，警方依社會秩序維護法查辦。圖／警方提供
美濃區三降寮一座伯公廟，牆面、地面及柱子被人噴黑漆及潑灑大量機油，伯公神像還被覆蓋黑色髒布引起議論，原來地主想拆廟種田才這樣做，民政局宗教禮俗科表示，鄉間農地存在很多未登記土地公廟，早年地主同意建廟，後代子孫有不同想法，建議信眾與地主協調，移請神像安置他處。

美濃伯公（土地公）廟數量超過300座，德興里田間的一座受信眾膜拜超過70年，近期卻陸續發生天公爐被丟蛇、死雞放大理石桌等離譜情況，緊接著柱子、神像牌位、牆面、地面也被噴黑漆及潑灑大量黑色機油。地方人士說，路過民眾看到伯公廟慘狀以為是尋仇糾紛，追查發現脫序行為竟都是地主所為，他自稱年事已高，想拆廟種田，但這種極端手法對神明很不敬，其他信眾難以諒解。

中壇里長楊秋田指出，這座伯公廟災厄連連，丟蛇、丟死雞及潑漆狀況不斷，幾天前他因「完神」儀式需求去請神，發現伯公神像被蓋上黑色髒布，不久後伯公附身抱怨說「祂受不了這樣被對待」，乩身也在眾人面前哭喊「臉上的布很髒，要拿下來、要拿下來」。

民政局宗教禮俗科說，鄉間農地很多未登記寺廟，早年可能地主同意建廟，但後代子孫有不同想法，建議信眾再與地主協調。中壇派出所查出，伯公廟是於3日遭潑灑機油，由於廟宇所有權尚未確認，先依社會秩序維護法處置，啟動後續調查。

延伸閱讀

神明都發怒！美濃伯公廟遭搞破壞 警方將地主法辦

美濃土地公廟遭丟蛇潑黑漆...還蓋黑布 竟是地主想拆廟

後菸葉時代…美濃農會共同運銷金額首度破5億元 將進入全國前三大

總預算卡關23天 排定美濃大峽谷、垃圾山等專案報告後今付委審查

相關新聞

神明都發怒！美濃伯公廟遭搞破壞 警方將地主法辦

高雄市美濃區三降寮一座伯公廟遭人潑灑黑色機油，就連土地公神尊都被蓋上黑色髒布，讓土地公降架乩身怒喊「要拿下來、要拿下來」...

地主拆廟噴黑漆、蓋髒布 伯公傳話：受不了

美濃區三降寮一座伯公廟，牆面、地面及柱子被人噴黑漆及潑灑大量機油，伯公神像還被覆蓋黑色髒布引起議論，原來地主想拆廟種田才...

5F自拍網藏少女性影像 3人起訴

號稱有上萬部成人、素人色情片的「5Ｆ自拍網站」，被檢警查出有大量未成年少女性影像，宛如「創意私房」翻版；橋頭地檢署昨依違...

色情網站 博弈類廣告成大金主

「5Ｆ自拍網站」被檢警查辦後封網，三名營運者昨遭起訴，檢警從金流發現博弈類廣告商成大金主，「賭色共生」讓不法分子有利可圖...

16天接連2起學生墜樓意外 生命線總會示警：各校應進入「備戰」狀態

桃竹苗地區近來頻傳學生墜樓身亡意外，甚至有學校在半個月內連續發生2件，引起外界高度關注，國際生命線台灣總會輔導總會長陳宗...

新莊民宅傳瓦斯味女子急報案 消防破門後驚見老父陳屍屋內

新北市新莊區西盛街今晚6時許傳出意外死亡案。一名女子報案表示家中聞到瓦斯味，父親房門反鎖擔心發生意外。新莊警及消防人員獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。