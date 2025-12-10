地主拆廟噴黑漆、蓋髒布 伯公傳話：受不了

高雄市美濃三降寮一座土地公廟遭人噴黑漆、潑機油，連牌位都無法倖免，警方依社會秩序維護法查辦。圖／警方提供 美濃區三降寮一座伯公廟，牆面、地面及柱子被人噴黑漆及潑灑大量機油，伯公神像還被覆蓋黑色髒布引起議論，原來地主想拆廟種田才這樣做，民政局宗教禮俗科表示，鄉間農地存在很多未登記土地公廟，早年地主同意建廟，後代子孫有不同想法，建議信眾與地主協調，移請神像安置他處。

美濃伯公（土地公）廟數量超過300座，德興里田間的一座受信眾膜拜超過70年，近期卻陸續發生天公爐被丟蛇、死雞放大理石桌等離譜情況，緊接著柱子、神像牌位、牆面、地面也被噴黑漆及潑灑大量黑色機油。地方人士說，路過民眾看到伯公廟慘狀以為是尋仇糾紛，追查發現脫序行為竟都是地主所為，他自稱年事已高，想拆廟種田，但這種極端手法對神明很不敬，其他信眾難以諒解。

中壇里長楊秋田指出，這座伯公廟災厄連連，丟蛇、丟死雞及潑漆狀況不斷，幾天前他因「完神」儀式需求去請神，發現伯公神像被蓋上黑色髒布，不久後伯公附身抱怨說「祂受不了這樣被對待」，乩身也在眾人面前哭喊「臉上的布很髒，要拿下來、要拿下來」。

民政局宗教禮俗科說，鄉間農地很多未登記寺廟，早年可能地主同意建廟，但後代子孫有不同想法，建議信眾再與地主協調。中壇派出所查出，伯公廟是於3日遭潑灑機油，由於廟宇所有權尚未確認，先依社會秩序維護法處置，啟動後續調查。