聽新聞
0:00 / 0:00
地主拆廟噴黑漆、蓋髒布 伯公傳話：受不了
美濃區三降寮一座伯公廟，牆面、地面及柱子被人噴黑漆及潑灑大量機油，伯公神像還被覆蓋黑色髒布引起議論，原來地主想拆廟種田才這樣做，民政局宗教禮俗科表示，鄉間農地存在很多未登記土地公廟，早年地主同意建廟，後代子孫有不同想法，建議信眾與地主協調，移請神像安置他處。
美濃伯公（土地公）廟數量超過300座，德興里田間的一座受信眾膜拜超過70年，近期卻陸續發生天公爐被丟蛇、死雞放大理石桌等離譜情況，緊接著柱子、神像牌位、牆面、地面也被噴黑漆及潑灑大量黑色機油。地方人士說，路過民眾看到伯公廟慘狀以為是尋仇糾紛，追查發現脫序行為竟都是地主所為，他自稱年事已高，想拆廟種田，但這種極端手法對神明很不敬，其他信眾難以諒解。
中壇里長楊秋田指出，這座伯公廟災厄連連，丟蛇、丟死雞及潑漆狀況不斷，幾天前他因「完神」儀式需求去請神，發現伯公神像被蓋上黑色髒布，不久後伯公附身抱怨說「祂受不了這樣被對待」，乩身也在眾人面前哭喊「臉上的布很髒，要拿下來、要拿下來」。
民政局宗教禮俗科說，鄉間農地很多未登記寺廟，早年可能地主同意建廟，但後代子孫有不同想法，建議信眾再與地主協調。中壇派出所查出，伯公廟是於3日遭潑灑機油，由於廟宇所有權尚未確認，先依社會秩序維護法處置，啟動後續調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言