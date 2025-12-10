職棒前球星邱麒璋 捐贈小型水箱車

職棒兄弟象前球星邱麒璋與母親許文櫻捐給屏東縣消防局小型水箱車，完成外公邱燃燈遺願。記者劉星君／攝影 前職棒選手邱麒璋外公邱燃燈是製刀師傅，生前擔任屏東義消多年，每聽到無線電喊哪裡失火即放下工作跑去救援，邱麒璋為替母親完成外公遺願，昨捐贈一輛市價約500萬元的小型水箱車給屏東消防分隊，屏東市區狹小巷弄約55處，小型水箱車投入第一線救援更機動。

邱麒璋原效力兄弟象隊，退役後經營加油站、也為傳承媽媽製作香腸的好手藝，創立品牌。20多年前他外公過世後一直有遺願未了，他經母親許文櫻提醒，決定捐水箱車，昨天贈車場面溫馨，縣長周春米見證。

他說，捐水箱車有兩大意義，一是完成外公遺願。其次今年10月初，他經營的加油站旁發生大火，起火點距卸油孔很近，感謝消防人員即時灌救，避免火勢延燒。

邱麒璋談起外公，指外公常一邊磨刀一邊聽無線電，得知那裡失火就跑去救援，有時忙打火，連磨刀機器都忘了關。去年媽媽許文櫻提到外公生前的遺願是捐一輛小型水箱車，為此今年初透過議員蔣家煌接洽，決定以外公之名捐贈消防隊小型水箱車，就取名「燃燈號」。

「這是一個善的循環」，周春米說，屏東有些巷弄很小，大型水箱車無法進入，小型水箱車能更機動運用。消防局表示，新車配置在屏東分隊，投入初期滅火、巷弄救援與偏鄉支援等任務，強化在地防災韌性，感謝邱家跨世代善念延續。