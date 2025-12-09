16天接連2起學生墜樓意外 生命線總會示警：各校應進入「備戰」狀態

桃竹苗地區近來頻傳學生墜樓身亡意外，甚至有學校在半個月內連續發生2件，引起外界高度關注，國際生命線台灣總會輔導總會長陳宗聖指出，台灣15至24歲青少年自殺率從2014年的每10萬人5.1人，上升至2024年的11.9人，10年就翻了一倍，由於自殺行為極易造成仿效現象，苗栗縣各校應正視並進入「備戰」狀況，防止類似不幸事件再發生。

陳宗聖表示，同一所學校在短短半個月發生2起墜樓意外，在台灣可說「極罕見」情況，墜樓意外是最決絕的情況，因為「非死即殘」，這是完全不留後路的作法，苗栗縣接連發生2件，不能再發生「第三件」，他也向縣府提醒目前狀況的嚴重性，向各校校長發出警訊，防止連鎖效應發生。

他指出，衛福部推出「青壯世代心理健康支持方案」，分析發現其中15至24歲年齡段的「蓄意自我傷害」案件急遽攀升，10年就翻倍，但這個年輕族群主動打電話向生命線求助的比率卻是最低的；2022年生命線總會嘗試推出「文字協談」，結果發現15至24歲年齡層的個案，透過line等平台以文字訊息對談的占比最高，超過7成，目前生命線總會每天下午1點到隔天凌晨1點都提供文字協談的窗口，先由AI提出7個問題過濾後，隨後有專業志工接手繼續以文字協談。

「青少年蓄意自我傷害的原因第一個就是情感問題！」陳宗聖表示，課業負擔也是一大原因，包括課業過於沈重 、家長或自身要求過高，另外網路霸凌、校內霸凌都可能為個案帶來負面情緒而引發自我傷害行為。

他表示，要防止青少年自我傷害，包括覺察、同理心陪伴，一句話或一個關懷舉動都可能讓個案情緒能有出口，及時挽救一條生命。生命線目前可立即提供的協助，包括24小時安心陪伴與情緒支持，生命線專業志工全年無休，24小時守候在電話旁，學生或老師在夜間或任何時刻感到驚慌、害怕、失眠，或單純需要有人傾聽當下的不安，請立刻撥打專線「1995」（要救救我），志工能提供第一時間的情緒承接、安定與支持，協助來電者梳理混亂的思緒，協助對方度過最難熬的時刻。

協會目前編制內沒有駐點的心理師，但生命線志工都接受過嚴謹的自殺防治、危機處理與心理支持訓練，對處理意外事件後的情緒衝擊有相當經驗，能提供非常專業的初步「心理急救」。此外也會協助個案轉介專業心理輔導資源，對需要更長期、更深層心理諮商的師生，生命線可協助評估與轉介。

他表示，縣內這所中學接連發生不幸事件，已造成師生、校內集訓住宿球員的恐慌，關心此事的家長可將以下建議提供給學校參考，協會也願從旁協助，包括與學校建立聯繫，提供團體支持方案，建議學校輔導室或學務處主動與苗栗縣生命線協會聯繫，生命線可與校方共同討論，如何為這群受到影響的學生與老師，安排團體減壓座談或心理教育講座。

這類團體支持活動，可由協會資深督導、志工或轉介的專業心理師帶領，在安全的環境下，讓學生有機會表達感受、學習面對壓力的方法，並理解自己的反應是正常的，從而降低孤立與恐懼感。

他指出，防止自我傷害應提供明確的求助資訊，請學校將求助管道清晰化、便利化。例如在球隊宿舍、教室公佈欄張貼生命線24小時專線1995、張老師專線1980、衛福部安心專線1925（24小時）， 讓孩子知道，當他們需要時，有個隨時可以撥打、且絕對保密的號碼。

此外，老師和教練在照顧學生之餘，自身也承受巨大壓力與情緒負荷，提醒學校應將教職員納入關懷範圍，提供他們支持資源。苗栗縣生命線協會的立場始終是「要 成為社區中最即時的那雙聆聽的耳朵，並搭建起通往專業協助的橋樑。」