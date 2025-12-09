聽新聞
神明都發怒！美濃伯公廟遭搞破壞 警方將地主法辦
高雄市美濃區三降寮一座伯公廟遭人潑灑黑色機油，就連土地公神尊都被蓋上黑色髒布，讓土地公降架乩身怒喊「要拿下來、要拿下來」，當地警方追查發現地主涉嫌潑機油破壞，將依社維法送辦。
旗山警分局指出，該處土地公廟位於中正路2段巷內，3日傍晚遭人潑灑機油，當地居民發現後議論紛紛，隔天晚間由居民向警方報案，警方與當地居民查出土地公廟所處的86歲地主涉有嫌疑，已依法通知到案說明，將依涉社會秩序維護法第68條第2款滋擾公共場所規定送辦。
據了解，該伯公廟已在當地超過70年，近期卻陸續發生丟蛇放天公爐、死雞放大理石桌等離譜情況，日前更發生遭潑灑黑色機油、噴黑漆，造成廟內柱子、神像牌位、牆面、柱子、地面全被染黑。
當地中壇里長楊秋田指出，幾天前他因「完神」儀式需求去請神，發現伯公的臉部被蓋上黑色髒布，不久後伯公附身抱怨說祂受不了這樣被對待，乩身在眾人面前哭喊「臉上的布很髒，要拿下來、要拿下來」。
由於伯公廟遭人破壞引發居民議論，才發現竟是地主所為，地主自稱年事已高想拆廟種田才會如此行為，但居民也拿地主沒輒，警方則要進一步確認伯公廟所有權狀況，並進行後續調查。
