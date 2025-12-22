當家成了戰場，照顧成了日常：伊甸基金會為家庭照顧者撐起避風港

在台灣，超過百萬名家庭照顧者，每天在廚房、臥室、醫院與客廳間穿梭。他們是家裡最重要卻常被忽視的角色。因缺乏專業訓練與資源支援，家庭照顧者容易出現身心俱疲、經濟壓力、社交孤立等狀況，而每個困境背後，都有一段不能輕易說出口的故事……。

家庭照顧者是照顧戰場第一線，重要卻易被忽略的角色。 圖／江建泰 攝影

「我怕做不好，他會出事」――乃慈與失明丈夫的漫長黑夜

三年前，乃慈的先生因眼疾接受多次手術，最後仍失去視力。原先熟悉的日常瞬間崩塌，一扇無法預期未來的門突然被打開：從此，他的一切生活必須依賴她。

「最辛苦的是怕照顧不好他，很怕自己做得不夠。」乃慈回憶，身體狀況的驟變讓先生變得非常不安、依賴，讓她的生活從此被禁錮在家中，擔心自己一旦離開先生身邊，就會有意外發生。那一年，她暴瘦 15 公斤，像被擠乾的氣球，只剩下責任把她撐著。

乃慈照顧失明先生3年，在伊甸基金會的協助下重拾身心平衡。 圖／江建泰 攝影

直到伊甸視障服務單位了解她的狀況後，將她引介到伊甸基金會的「家庭照顧者支持服務」。透過伊甸基金會的手作課程、香氛放鬆活動、照顧者團體支持，她慢慢找到出口。她笑著說：「以前每天都覺得很悶、很有壓力，現在比較開朗了。」伊甸家照據點像是她的第二個家。她在那裡看見其他照顧者更艱辛的故事，彼此擁抱、彼此鼓勵，那些沉積已久的情緒，終於有了落地的地方。

最重要的是，她終於能「放心地」踏出家門。在伊甸社工協助下，她連結盲人協會志工，每週兩次到家陪伴先生，讓她能放心離家幾個小時。她會在星期日搭火車去看海，她說：「我喜歡一個人聽海的聲音，那是我最放鬆的時候。」

如今，乃慈也加入志工行列，在共餐點協助準備長輩餐食。「老人家說我煮的很好吃，我覺得好開心。」她認為，能幫助別人讓她重新找回生活的意義，也讓她從被照顧者角色轉換為「能貢獻的人」，產生成就感與自信。

「來到伊甸後，我覺得自己找到歸屬感。這裡大家都懂照顧的種種，不會覺得孤單。」乃慈說著，眼神閃閃發光。

淑麗照顧失智母親6年，現在也成為伊甸基金會的志工。 圖／江建泰 攝影

「我常常不知道該怎麼辦，只能守著她」――淑麗與失智母親的夜行軍

對淑麗來說，失智症是一場漫長且彷彿沒有終點的馬拉松。六年來，她的日子像站在一條時時會崩塌的邊界。母親因失智逐漸喪失判斷能力：深夜不睡覺、亂翻東西、大喊大叫、甚至徒手從牆上拔釘子……，最讓她心痛的是，母親曾因被綁在輪椅上、想起身上廁所而跌倒。

「有時候真的不知道該怎麼辦，只能小心守著她，不讓她受傷。」淑麗的語氣中滿是無奈。在政府單位轉介下，她接觸到伊甸基金會，社工真誠關懷與耐心陪伴，協助輪椅租借、主動提供照顧資訊，讓她感受到：「原來我不是一個人。」每當情緒快要崩潰，家照據點成了她的避風港。她說：「以前關在家裡，現在可以出來和大家聊天，會覺得連呼吸都不一樣。」

淑麗認為，能走出家門、找到同伴，是她重新堅強的開始。因能理解照顧者的辛苦，淑麗也成為志工，在「咖啡館紓壓空間」陪伴其他照顧者，鼓勵他們：「一天的困難一天擔，明天的事明天煩惱」、「照顧人之前也先好好照顧自己」。

家庭照顧者需要「允許自己休息」

「多數照顧者不是不需要幫忙，而是不知道自己能被幫忙。」伊甸基金會社工芯慈指出，許多家庭照顧者長期處在高壓的照護狀態，卻往往忽略自己的需求。他們需要的不只是有人分擔照顧責任，更需要情緒支持、喘息機會，以及能即時被連結到正確資源的渠道。然而，許多人並不了解可申請的社福補助或長照資源，導致在最辛苦的時刻錯過協助。伊甸的社工與志工便成為最可靠的橋樑，協助照顧者更快獲得減壓的力量。

伊甸基金會社工芯慈指出台灣家庭照顧者的痛點和盲點。 圖／江建泰 攝影

另一位社工佳惠觀察，有些照顧者總認為自己「還可以」。也有人因放不下被照顧者，不敢離家半步，即使安排了喘息服務，也難真正放鬆。「他們真正需要的，是學會『允許自己休息』」。

佳惠在家訪時常感受到，照顧者最渴望的其實是一個願意聽他們說話的人。許多焦慮與不安源於照護方法的不熟悉，或來自長期壓力累積的疲憊感。當社工以專業與理解接住他們，照顧者也會逐漸願意敞開自己，傾訴內心，甚至還有人從抗拒心理諮商，到主動接受協助。

在一次次家訪與真誠互動中，信任悄悄建立。許多照顧者不再把社工視為「服務人員」，而是真正的朋友，他們會在電話那端問：「這個月什麼時候來？」因為在他們艱難的照顧旅程裡，社工的到來意味著被理解、被支持，也提醒著他們：照顧的路上，自己並不孤單。

社工佳惠認為，社工成為家庭照顧者的朋友和夥伴，能有效減輕家庭照顧者的孤單感。 圖／江建泰 攝影

讓社會看見照顧者：伊甸基金會建構全方位永續支持網絡

伊甸基金會透過家庭照顧據點，每月規劃多元活動，從互助咖啡、舒壓與手作課程，到體適能與才藝分享，讓照顧者在交流與創作中獲得支持。這些活動不僅提供情緒出口，更為照顧者打造舞台，讓他們在展現才藝、分享廚藝的過程中重新看見自己的光芒。

基金會同時透過家訪與居家指導，協助照顧者提升技巧，若發現壓力過大，也會即時轉介心理師提供個別諮商。此外，也提供失智照護、中醫調理等課程，協助照顧者維持良好身心狀態，讓他們在照顧他人之餘，也能照顧好自己。

目前，伊甸基隆家照服務今年已陪伴約100個家庭，看見照顧者逐漸找回生活節奏與自我價值。未來，基金會將持續推廣據點服務，讓更多照顧者走進支持網絡，並拓展創新方案，如互助咖啡空間、才藝舞台等，鼓勵照顧者跨出家門、重新連結世界。讓照顧不再是孤單的責任，而是一段能被理解、被支持、充滿尊嚴的旅程。

伊甸基金會已陪伴約100個家庭，為台灣家庭照顧者建構全方位永續支持網絡。 圖／江建泰 攝影

當台灣走向越來越老的未來，伊甸以專業伸援，每年有近400位的長輩在日照中心生活，並提供3萬名長輩居家照顧服務，以及超過4萬人次的營養餐食服務。另外，因應需求，伊甸也有家庭支持及照顧者喘息服務，希望讓每個需要的家庭，都能找到最適合的方式，與長輩共享天倫。邀您用愛支持，一起用心敲敲長輩心門，擁抱所有愛的可能。支持專線0800-025-885，或至伊甸官網支持「老人照顧服務計畫」。