快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

飯店董事長兄弟接力CPR救命 台北市消防局表揚

中央社／ 台北9日電

北市11月間發生居酒屋客人倒地意外，在場的格萊天漾大飯店董事長陳士元及胞弟陳新豐在119執勤員線上指導下實施CPR，直到救護員接手、救回一命，北市消防局今天表揚2人。

消防局發布新聞稿表示，中山區某知名日式居酒屋於11月7日發生年約68歲男客倒地事件，男客無呼吸心跳，員工見狀立即報案。

在場的陳士元和陳新豐兄弟見狀，立即配合消防局119執勤員線上指導，對患者實施心肺復甦術（CPR），在救護車抵達前的急救空窗期不斷進行急救，直到消防局救護人員接手，使患者成功恢復心跳和呼吸。

消防局說，為表揚陳士元和陳新豐見義勇為，成功救回1條寶貴性命，局長莫懷祖下午特別在台北市災害應變中心進行局務會議時，公開表揚2人，以示感謝。

根據台北市政府統計資料，患者一旦停止呼吸心跳，有立即接受旁觀者CPR的患者，其存活率是未接受旁觀者CPR的2倍。

此外，台北市自民國104年起，經119急救送醫的心肺功能停止（OHCA）患者，存活出院率持續穩定成長，近年來更呈跳躍式增加，今年1月至11月底已有168位OHCA患者康復出院；而自88年累計至114年11月，已成功救回1889位OHCA患者康復出院。

消防局提到，陳士元和陳新豐不僅在關鍵時刻挽救生命，更守住瀕臨破碎的家庭。其中，陳士元目前也是台北市消防協會第一辦事處顧問，長期以無私的資源投入支持消防業務推展，他這次挺身而出，也是多年來支持消防及緊急救護工作的具體實踐，勇氣與善行彌足珍貴。

消防局表示，期盼藉由這次表揚拋磚引玉，激勵更多市民在關鍵時刻願伸出援手，共同加入守護生命的行列。

消防局提醒，當發生心肺功能停止事件時，立即施行CPR並持續至救護人員接手，是挽救生命的關鍵。呼籲民眾踴躍學習CPR與AED操作，並下載註冊「急救先鋒」App，可於發生OHCA案件時迅速通知鄰近志願者前往施作CPR或提供AED電擊，爭取黃金救命時間。

患者 CPR 北市

延伸閱讀

澎湖縣府首度發防寒外套 1900件配發警消暖心過冬

影／前職棒球星邱麒璋幫母親完成外公遺願 捐小型水箱車給消防局

花蓮大理石工廠深夜火警延燒200坪 員工驚險逃生

三峽化學工廠驚傳火災！疑化學品燃燒逸散 消防局急籲民眾戴口罩

相關新聞

高雄男子今出海晨泳失聯 下午高雄港海堤發現遺體

高雄市旗津區莊姓男子今日清晨晨泳後遲遲沒回家，海巡署接獲通報後立即派遣人員開始搜索，於下午1時30分許發現，在高雄港一港...

「幫我剪個頭」男子理髮不付錢還辯店家自願 老闆娘氣炸了

基隆市1名男子今天進理髮廳後，請老闆娘「幫」他理頭髮，事後不想付錢，指是老闆娘自己同意幫他理髮。老闆娘認為被騙報警，員警...

板橋氣爆後續鑑定啟動 兩週內提出初步結構安全報告

板橋重慶路「定食8」餐廳昨日發生氣爆，造成建物1至3樓不同程度受損，周邊住戶也深受波及。為釐清大樓整體結構安全，新北市板...

看準有人不關車門 男子凌晨逛社區隨機開車門行竊

台中市大里十九甲和太平長億十二街在凌晨時都有一名男子沿著住家拉開他人的轎車車門行竊。警方據報展開偵辦，霧峰警分局十九甲派...

桃園某國中學生課堂上竟抽電子煙 驗出喪屍煙彈

桃園市某國中傳出有學生竟在課堂施用「喪屍煙彈」，涉案的8年級學生先是在課堂上施用電子煙，老師發現、處置後，未料該學生又再...

影／台中大里太平凌晨開車門竊案 警鎖定1慣賊...抓人中

台中市大里十九甲和太平長億十二街在凌晨時都有一名男子沿著住家拉開他人的轎車車門行竊，太平警分局著手偵辦後，下午表示，已掌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。