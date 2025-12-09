「幫我剪個頭」男子理髮不付錢還辯店家自願 老闆娘氣炸了

基隆市1名男子今天進理髮廳後，請老闆娘「幫」他理頭髮，事後不想付錢，指是老闆娘自己同意幫他理髮。老闆娘認為被騙報警，員警也覺得男子近乎耍無賴，準備帶回調查，但老闆娘不想為了150元的理髮費用「跑法院」，未提告，讓男子離去。

基隆警二分局今天下午接獲報案，指有人理「霸王頭」，理髮後不付錢就想離開。員警到正義路的理髮廳了解原委，原來男子進店後，跟老闆娘說「可以幫我剪個頭嗎？」老闆娘答應後，讓他入座，並為他理頭髮。

老闆娘為男子理完頭髮後，男子起身就往外走，老闆娘攔下後要他付錢，他堅持老闆娘自己願意幫他理髮，所以不必付錢。

老闆娘說，這次特別生氣的原因，除了是這名男子的歪理，同時也是因為想起過去很多次被騙的經驗。包括有學生理完髮後說，就住在附近，回家拿錢再來付，結果不見人影。還有人從勞保局基隆辦事處出來，跟她借100元坐車，也沒來還錢。