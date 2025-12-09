快訊

板橋氣爆後續鑑定啟動 兩週內提出初步結構安全報告

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

板橋重慶路「定食8」餐廳昨日發生氣爆，造成建物1至3樓不同程度受損，周邊住戶也深受波及。為釐清大樓整體結構安全，新北市板橋區公所今上午召開說明會，由新北市土木技師公會與大樓管委會共同向住戶說明後續鑑定流程，預計約2週內完成初步結果。

新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，此次鑑定將分為兩大部分進行。第一部分是評估整棟建築物的耐震與抗震能力，了解氣爆造成的損害是否削弱原有結構；第二部分則針對各樓層個別受損情況進行調查，後續會依受損程度提出修繕方式。他強調，在完整報告出爐前，尚難預估住戶何時能安全返回正常居住。

丘達昌指出，住戶最關心公共設施的安全性，包括電梯是否能恢復使用、樓梯與地下室停車空間是否仍具結構安全。對此，技師公會將優先針對關鍵項目進行檢測，盡快提供初步結果，讓住戶掌握現況。他說，完整檢測與分析需在現場清理完畢後進行，預計2至3週可提出正式報告。

板橋區公所表示，今日會議除說明鑑定方式，也釐清作業流程相關規範。公所指出，室內鑑定須屋主或使用者在場，鑑定人員不會任意移動家具，所有操作仍需住戶同意。鑑定費用與電梯檢測費用均由爭鮮集團全額負擔，住戶無需額外負擔。

此外，鑑定期間大樓部分空間無法使用，為保障財物安全，爭鮮集團將聘僱24小時保全看守大樓入口，直到鑑定作業完成。區公所統計，目前共有36位受災戶登記，包括35戶屋損與1件機車受損。公所後續將協助住戶處理求償相關事宜。

板橋重慶路「定食8」餐廳昨日發生氣爆，造成建物1至3樓不同程度受損，周邊住戶也深受波及。記者張策／攝影
