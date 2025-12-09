500萬電纜線賤賣78萬 電纜大盜跨縣市犯案主嫌判1年10月

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南北區一高檔建案工地電纜線去年3月間陸續遭竊逾500萬，警方循線在高雄及台南逮捕魏姓等5人，追出邱姓資源回收業者收購贓物3071公斤、78萬多元而被訴，台南地院認魏等5人結夥3人以上攜帶凶器竊盜罪分處1年10月至1年4月不等徒刑，邱犯故買贓物罪處10月。 

檢警調查，魏姓男子事先選定台南市北區一高檔建案工地為行竊地點，推由陳姓男子等4人分持油壓剪及電線切割器等工具至工地下手行竊，魏則負責事後銷贓及分配犯罪所得。魏還借錢給陳等4人購買自小客車及工具，約定由他們犯罪所得分配款中扣除。

陳等人去年3月3日深夜駕駛租賃轎車至工地勘查後，陳等4人分別於同年月6日、10日、13日深夜及清晨時分，前後三次開著懸掛他車車牌的租賃小客車及自小客車，前往工地竊取電纜線。據統計，共竊得電纜線113條，價值共計502萬2500元。

陳等人將電纜線載運至魏指定的停車場，直接轉交予不知情另名陳姓男子，由他載運至邱姓男子所經營資源回收場出售。

邱姓男子於同年月10日、11日、16日，陸續收購已剝外皮的電纜線計3071公斤、總價78萬7839元。

直到業者發現測電異常，才知道電纜線被抽光，趕緊報警。警方20日逮獲3名陳姓、1名吳姓犯嫌的竊盜集團，連同魏男及收購贓物的邱男等共計6人送辦。

魏矢口否認有何結夥3人以上攜帶凶器竊盜犯行，他辯稱，他承認向陳等4人收購電纜線，他知道這些電纜線是贓物，他承認犯故買贓物罪，否認犯加重竊盜罪。陳等4人及邱5人均坦承不諱。

台南地院審酌，魏等5人侵害被害人財產權，邱故買贓物，並再將它轉賣獲利，使行竊人能順利銷贓，也使被害人追索困難，犯罪所生侵害結果均非輕微。兼衡魏等人年紀、素行等智識程度、家庭經濟狀況，並考量他們於本案參與程度與角色分工、犯罪方法、犯罪所得、所竊電纜線數量、價值，及告訴人無調解意願等一切情狀，依法量處其刑。

台南地院認魏犯結夥3人以上攜帶凶器竊盜罪處1年10月，陳等4人均犯結夥3人以上攜帶凶器竊盜罪各處1年4月，邱犯故買贓物罪處10月，可上訴。

電纜大盜陸續將偷來3批電纜線剝皮計3071公斤，以78萬7839元賤賣給資源回收場。圖／讀者提供
電纜大盜陸續將偷來3批電纜線剝皮計3071公斤，以78萬7839元賤賣給資源回收場。圖／讀者提供
警方循線追查至安定區廢五金回收場，查扣遭竊電纜線473.5公斤。圖／讀者提供
警方循線追查至安定區廢五金回收場，查扣遭竊電纜線473.5公斤。圖／讀者提供

台南 竊盜 所得

