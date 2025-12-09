影／台中大里太平凌晨開車門竊案 警鎖定1慣賊...抓人中

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里十九甲和太平長億十二街在凌晨時都有一名男子沿著住家拉開他人的轎車車門行竊，太平警分局著手偵辦後，下午表示，已掌握是慣竊李姓男子涉案，將盡速查緝到案，依法究辦。

議員江和樹今提出監視錄影，指大里十九甲地區今天凌晨有竊賊隨意打開他們轎車車門行竊，隨即也發現太平長億十二街亦有類似情形，且是同一人犯案。

太平警分局說，經查有被害人游姓和朱姓市民返家後將轎車停放在長億十二街住家門口，因未上鎖，致遭竊賊在7日凌晨時趁隙開啟車門竊走現金1萬元整和手機2支。經擴大清查，已鎖定是李姓慣竊（39歲）所為，將積極查緝到案。

太平分局也呼籲，民眾離開車輛時應將車門、車窗上鎖，並將財物妥善收隱密處，避免宵小覬覦，造成財物損失。

李姓竊賊趁凌晨打開他人車門竊走財物。圖／江和樹提供
李姓竊賊趁凌晨打開他人車門竊走財物。圖／江和樹提供

江和樹 台中市 議員

