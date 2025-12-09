桃園某國中學生課堂上竟抽電子煙 驗出喪屍煙彈

桃園市某國中傳出有學生竟在課堂施用「喪屍煙彈」，涉案的8年級學生先是在課堂上施用電子煙，老師發現、處置後，未料該學生又再犯，被校方通知家長帶回。校方完成校安通報並聯絡警方，初步檢驗沒入的電子煙，驗出二級毒品依托咪酯陽性反應，後續將再送相關檢驗機關確認。

據了解，該名學生昨日第一節上課時在教室內施用電子煙，任課老師發現異狀後立即將學生帶往學務處處理，並將電子煙沒入保管。不料該生下課後又至9年級班級拿出另一支電子煙繼續使用，因情緒狀態出現異常，經同學發現後通報老師處理。

校方隨即通知家長到校，家長將學生帶回家中並為其請假一周。學校第一時間聯絡少年隊協助處理，警方今日檢驗相關器具，初步檢測煙油中的依托咪酯呈現陽性反應。

教育局表示，校方已即刻完成校安通報程序，並將對該生原班級及目睹事件的學生班級輔導，後續也會依照輔導管教相關規定對該學生進行適當懲處。

由於依托咪酯屬於二級毒品，警察機關將函復教育局啟動春暉個案管制輔導機制，相關證物已移送少年法院後續處理，教育局也將持續關注此案發展，並加強校園反毒宣導工作。