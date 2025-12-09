快訊

張忠謀帶數十位主管花7天下班時間待台積電三廠 進行的秘密任務不簡單

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

騎大重機3分鐘內被開4張罰單 台中車主嘆被罰到很厭世

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市余姓男子日前騎大型重型（紅牌）機車在神岡區豐原大道，3分鐘內被開4張罰單，他今天大嘆看到4張罰單很厭世，感覺檢舉魔人針對性很高；豐原警分局今天說明，依法令規定，違規行為經過一個路口就可再檢舉開罰單，警方依法受理檢舉開出罰單。

余姓男子說，今年10月30日上午他騎大型重型機車經過神岡區豐原大道，最近接到4張罰單，分別是當天上午8時22分到24分，從豐原大道一段到八段之間，近5公里內被開4張罰單，分別是多車道不依規定駕車、未依規定使用方向燈共罰4200元。他說檢舉人很有針對性，自己收到4張罰單很厭世。

豐原警分局今天說明，余姓男子騎大型重型機車被後方車輛駕駛以行車記錄器檢舉，他騎大型重型機車騎到機慢車道，另有3張罰單是未依規定打方向燈，警方依法開單，騎士如果不服可向監理單位提出申訴。

依道路交通管理處罰條例規定，民眾檢舉同一輛汽車二次以上違反條例同一規定之行為，其違規時間相隔未逾6分鐘，及行駛未經過1個路口以上，公路主管或警察機關以舉發1次為限。

台中余姓男子騎大型重型機車在神岡區豐原大道，3分鐘內被開4張罰單。圖／民眾提供
台中余姓男子騎大型重型機車在神岡區豐原大道，3分鐘內被開4張罰單。圖／民眾提供

罰單 豐原 車道

延伸閱讀

路口設計藏陷阱！頭份中華路「Y」字路口 方向燈打或不打？

彰化男酒駕10次 出獄後再度酒駕重機載人騎上快速道

苗縣府確認了 改善後頭份市中華路南向接自強路不用打右轉方向燈

轉彎時方向燈到底怎麼打？交通部揭正解、做錯恐噴6千

相關新聞

桃園某國中學生課堂上竟抽電子煙 驗出喪屍煙彈

桃園市某國中傳出有學生竟在課堂施用「喪屍煙彈」，涉案的8年級學生先是在課堂上施用電子煙，老師發現、處置後，未料該學生又再...

金曲歌后曹雅雯遭女粉跨海糾纏 衛武營漏抓她...2警遭懲處

新加坡籍劉姓女歌迷騷擾金曲歌后曹雅雯，12月3日在高雄違反保護令被捕羈押。消息傳出，有網友踢爆劉女曾於11月30日出現於...

影／台中大里太平凌晨開車門竊案 警鎖定1慣賊...抓人中

台中市大里十九甲和太平長億十二街在凌晨時都有一名男子沿著住家拉開他人的轎車車門行竊，太平警分局著手偵辦後，下午表示，已掌...

騎大重機3分鐘內被開4張罰單 台中車主嘆被罰到很厭世

台中市余姓男子日前騎大型重型（紅牌）機車在神岡區豐原大道，3分鐘內被開4張罰單，他今天大嘆看到4張罰單很厭世，感覺檢舉魔...

大貨車下營分駐所前扯落電線 電桿斷裂砸中路邊車...苦主是這位

台南一輛大貨車今早行經下營區中山路口時，因不慎扯落電線導致電線桿硬生生斷裂傾倒，整支電線桿也直接砸毀停放在路旁的小客車，...

影／前職棒球星邱麒璋幫母親完成外公遺願 捐小型水箱車給消防局

前兄弟象球星邱麒璋退役後經營加油站、將媽媽製作香腸手藝傳承並創立品牌。邱麒璋的外公邱燃燈擔任屏東縣的義消多年，20多年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。