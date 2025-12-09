騎大重機3分鐘內被開4張罰單 台中車主嘆被罰到很厭世

台中市余姓男子日前騎大型重型（紅牌）機車在神岡區豐原大道，3分鐘內被開4張罰單，他今天大嘆看到4張罰單很厭世，感覺檢舉魔人針對性很高；豐原警分局今天說明，依法令規定，違規行為經過一個路口就可再檢舉開罰單，警方依法受理檢舉開出罰單。

余姓男子說，今年10月30日上午他騎大型重型機車經過神岡區豐原大道，最近接到4張罰單，分別是當天上午8時22分到24分，從豐原大道一段到八段之間，近5公里內被開4張罰單，分別是多車道不依規定駕車、未依規定使用方向燈共罰4200元。他說檢舉人很有針對性，自己收到4張罰單很厭世。

豐原警分局今天說明，余姓男子騎大型重型機車被後方車輛駕駛以行車記錄器檢舉，他騎大型重型機車騎到機慢車道，另有3張罰單是未依規定打方向燈，警方依法開單，騎士如果不服可向監理單位提出申訴。