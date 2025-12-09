騎大重機3分鐘內被開4張罰單 台中車主嘆被罰到很厭世
台中市余姓男子日前騎大型重型（紅牌）機車在神岡區豐原大道，3分鐘內被開4張罰單，他今天大嘆看到4張罰單很厭世，感覺檢舉魔人針對性很高；豐原警分局今天說明，依法令規定，違規行為經過一個路口就可再檢舉開罰單，警方依法受理檢舉開出罰單。
余姓男子說，今年10月30日上午他騎大型重型機車經過神岡區豐原大道，最近接到4張罰單，分別是當天上午8時22分到24分，從豐原大道一段到八段之間，近5公里內被開4張罰單，分別是多車道不依規定駕車、未依規定使用方向燈共罰4200元。他說檢舉人很有針對性，自己收到4張罰單很厭世。
豐原警分局今天說明，余姓男子騎大型重型機車被後方車輛駕駛以行車記錄器檢舉，他騎大型重型機車騎到機慢車道，另有3張罰單是未依規定打方向燈，警方依法開單，騎士如果不服可向監理單位提出申訴。
依道路交通管理處罰條例規定，民眾檢舉同一輛汽車二次以上違反條例同一規定之行為，其違規時間相隔未逾6分鐘，及行駛未經過1個路口以上，公路主管或警察機關以舉發1次為限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言