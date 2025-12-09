大貨車下營分駐所前扯落電線 電桿斷裂砸中路邊車...苦主是這位

台南一輛大貨車今早行經下營區中山路口時，因不慎扯落電線導致電線桿硬生生斷裂傾倒，整支電線桿也直接砸毀停放在路旁的小客車，據了解，該路口鄰近麻豆分局下營分駐所，而小客車車主正是來上班的警員，所幸當下車內無人，全案也依交通事故處理。

麻豆警方調查，下營分駐所前公有路口監視器線路，今早遭一輛大貨車行經時不慎拉扯掉落，孰料，電線桿也因此斷裂傾倒，直接砸毀停放在路旁停車格車輛，而該車主恰巧是分駐所內警員，他見車齡約5年的愛車毀容好心疼；肇事駕駛持照正常、酒測無酒精反應，初步排除人為故意因素，全案依A3交通事故處理。

事發後，警方也立即通報路口監視器維護廠商、第四台業者及中華電信等，到場進行線路與設備檢修外，同步也執行交通疏導與現場安全排除，目前該路口已恢復正常通行，周邊行車安全無虞。