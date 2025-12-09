聽新聞
影／前職棒球星邱麒璋幫母親完成外公遺願 捐小型水箱車給消防局
前兄弟象球星邱麒璋退役後經營加油站、將媽媽製作香腸手藝傳承並創立品牌。邱麒璋的外公邱燃燈擔任屏東縣的義消多年，20多年前外公過世後一直有遺願未了，他在母親許文櫻的提醒下，捐贈市價約500萬元小型水箱車給屏東縣消防局，今舉行捐贈儀式，場面溫馨。
邱麒璋說，捐贈小型水箱車有兩個重要的意義，母親很思念外公，替外公完成遺願。外公許燃燈是製刀師傅，他印象中的外公，是經常聽著無線電，聽到哪裡發生火災，就趕緊放下製刀工具跑去救援，有些時候磨刀的機器還忘記關了，就出發去打火。
邱麒璋提到，外公在25年前過世，去年媽媽許文櫻提到外公生前遺願，希望捐一輛小型水箱車，他不希望讓這個願望成為遺憾，今年初在議員蔣家煌協助下跟消防局接洽後，訂製一輛小型水箱車，市價約500萬元，並以外公名字取名為「燃燈號」。
今年10月初，邱麒璋經營的雍東加油站旁發生大火，邱麒璋說，現場起火點距離加油站的卸油孔相當近，感謝消防人員現場灌救，全力阻隔火源，避免火勢延燒。
縣長周春米說，這是一個善的循環，縣府盤點社會資源，屏東有些巷弄很小，大型水箱車無法進入，小型水箱車讓消防弟兄在面對火警時，可以有更多元的工具運用。
消防局表示，新車依勤務需求配置在屏東分隊，投入初期滅火、巷弄救援與偏鄉支援等任務，強化在地防災韌性。屏東分隊轄內有55處列管的狹窄巷弄。
消防局表示，屏東幅員廣大且巷道多，小型水箱消防車具高機動性及快速滅火能力，可有效縮短到場時間，感謝邱家跨世代善念延續。
