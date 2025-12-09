快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／前職棒球星邱麒璋幫母親完成外公遺願 捐小型水箱車給消防局

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

前兄弟象球星邱麒璋退役後經營加油站、將媽媽製作香腸手藝傳承並創立品牌。邱麒璋的外公邱燃燈擔任屏東縣的義消多年，20多年前外公過世後一直有遺願未了，他在母親許文櫻的提醒下，捐贈市價約500萬元小型水箱車給屏東縣消防局，今舉行捐贈儀式，場面溫馨。

邱麒璋說，捐贈小型水箱車有兩個重要的意義，母親很思念外公，替外公完成遺願。外公許燃燈是製刀師傅，他印象中的外公，是經常聽著無線電，聽到哪裡發生火災，就趕緊放下製刀工具跑去救援，有些時候磨刀的機器還忘記關了，就出發去打火。

邱麒璋提到，外公在25年前過世，去年媽媽許文櫻提到外公生前遺願，希望捐一輛小型水箱車，他不希望讓這個願望成為遺憾，今年初在議員蔣家煌協助下跟消防局接洽後，訂製一輛小型水箱車，市價約500萬元，並以外公名字取名為「燃燈號」。

今年10月初，邱麒璋經營的雍東加油站旁發生大火，邱麒璋說，現場起火點距離加油站的卸油孔相當近，感謝消防人員現場灌救，全力阻隔火源，避免火勢延燒。

縣長周春米說，這是一個善的循環，縣府盤點社會資源，屏東有些巷弄很小，大型水箱車無法進入，小型水箱車讓消防弟兄在面對火警時，可以有更多元的工具運用。

消防局表示，新車依勤務需求配置在屏東分隊，投入初期滅火、巷弄救援與偏鄉支援等任務，強化在地防災韌性。屏東分隊轄內有55處列管的狹窄巷弄。

消防局表示，屏東幅員廣大且巷道多，小型水箱消防車具高機動性及快速滅火能力，可有效縮短到場時間，感謝邱家跨世代善念延續。

現場演練小型水箱車的運用。記者劉星君／攝影
現場演練小型水箱車的運用。記者劉星君／攝影
現場演練小型水箱車的運用。記者劉星君／攝影
現場演練小型水箱車的運用。記者劉星君／攝影
前兄弟象球星邱麒璋（左）與母親許文櫻（中），今捐贈市價約500萬元小型水箱車給屏東縣消防局，完成外公邱燃燈的遺願，縣長周春米（右）出席捐贈典禮。記者劉星君／攝影
前兄弟象球星邱麒璋（左）與母親許文櫻（中），今捐贈市價約500萬元小型水箱車給屏東縣消防局，完成外公邱燃燈的遺願，縣長周春米（右）出席捐贈典禮。記者劉星君／攝影
前兄弟象球星邱麒璋與母親許文櫻今捐贈市價約500萬元小型水箱車給屏東縣消防局，完成外公邱燃燈的遺願，在水箱車前大合照。記者劉星君／攝影
前兄弟象球星邱麒璋與母親許文櫻今捐贈市價約500萬元小型水箱車給屏東縣消防局，完成外公邱燃燈的遺願，在水箱車前大合照。記者劉星君／攝影

屏東縣 加油站 母親

延伸閱讀

影／中午用餐時間台南石頭火鍋店驚傳火警 廣告看板起火消防趕往搶救

屏東小吃12選！晚餐後以點心開啟夜的另一種風貌

花蓮大理石工廠深夜火警延燒200坪 員工驚險逃生

2年前掐死獨居婦棄屍…屏東男良心不安自首 警證實曝婦人最後消息

相關新聞

金曲歌后曹雅雯遭女粉跨海糾纏 衛武營漏抓她...2警遭懲處

新加坡籍劉姓女歌迷騷擾金曲歌后曹雅雯，12月3日在高雄違反保護令被捕羈押。消息傳出，有網友踢爆劉女曾於11月30日出現於...

影／中午用餐時間台南石頭火鍋店驚傳火警 廣告看板起火消防趕往搶救

台南市消防局今天中午12時18分接獲報案，中西區永華路一段340號石頭火鍋店家驚傳火警，立即派遣安平等分隊，總計出動16車45人...

走錯車道停聽看再走？國道五楊高架危險駕駛 惹後車飆粗話

國道警方表示，社群網站貼文顯示4日晚間約6時47分，一輛轎車行經國道1號五楊高架北向59公里，接近中壢轉接道路段，疑走錯...

板橋定食8氣爆民宅窗框炸裂屋簷凹陷 現場帆布全封閉店家仍心有餘悸

板橋區重慶路「定食8」餐廳昨凌晨突發氣爆，震撼整個府中商圈。事故隔日，12巷封鎖已解除，但現場仍可見多處民宅與店家遭波及...

大貨車下營分駐所前扯落電線 電桿斷裂砸中路邊車...苦主是這位

台南一輛大貨車今早行經下營區中山路口時，因不慎扯落電線導致電線桿硬生生斷裂傾倒，整支電線桿也直接砸毀停放在路旁的小客車，...

影／前職棒球星邱麒璋幫母親完成外公遺願 捐小型水箱車給消防局

前兄弟象球星邱麒璋退役後經營加油站、將媽媽製作香腸手藝傳承並創立品牌。邱麒璋的外公邱燃燈擔任屏東縣的義消多年，20多年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。