快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

聽新聞
0:00 / 0:00

金曲歌后曹雅雯遭女粉跨海糾纏 衛武營漏抓她...2警遭懲處

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

新加坡籍劉姓女歌迷騷擾金曲歌后曹雅雯，12月3日在高雄違反保護令被捕羈押。消息傳出，有網友踢爆劉女曾於11月30日出現於高雄衛武營曹雅雯的公益演唱會，當時2名員警到場卻未逮捕劉女，質疑警方不當。高雄市警局今天對2警員各記2次申誡處分。

據了解，曹雅雯去年在新加坡演唱後，劉姓女粉便屢傳送電子郵件騷擾曹雅雯，曹雅雯回國後不堪其擾，向法院聲請跟騷保護令獲准。劉女卻執意追星，今年4月4日從新加坡來台，恐嚇、跟蹤騷擾曹雅雯，分別在6月5日、10月16日，經新北、台北地院各判6個月徒刑，得易科罰金，尚未對她執行驅逐出境。

12月3日晚間曹雅雯於高雄長庚醫院舉辦公益演唱會活動，高雄市警仁武分局接獲經紀團隊反映，指劉女揚言滋騷會場，警方以劉女違反保護令及違反跟騷法罪嫌逮捕她，移送橋頭地檢署，經檢察官聲押獲准。

劉女騷擾曹雅雯令經紀公司頭疼，有網友還透露11月30日曾錄到劉女出現曹雅雯在衛武營的演唱會場，今天凌晨將影像貼網，稱劉女已違反保護令，但見警察到場竟說「沒鬧事不需要抓」，這名網友不滿說，「保護令限制100公尺難界定？難不成要我拿尺量給你看嗎？」還說，「難道法院發的保護令是發心酸的？」

高雄市警鳳山分局得悉網友質疑，表示曹雅雯已獲新北地院核發保護令在案，2名員警對保護令「認知錯誤」，程序上確實有精進檢討之處，依規定對2名執勤員警各懲處申誡2次，並將劉女在衛武營涉嫌違反保護令部分，函送橋檢查辦。

曹雅雯在高雄衛武營演唱會，女粉（紅圈處）也在場。圖／擷取自Threads／shu79974
曹雅雯在高雄衛武營演唱會，女粉（紅圈處）也在場。圖／擷取自Threads／shu79974

曹雅雯 保護令

延伸閱讀

南投男38小時內狂打155通電話給妻子 結果慘了

金曲歌后曹雅雯高雄演出遇新加坡籍恐怖歌迷 跟騷多年被押進看守所

變態女粉騷擾2年遭羈押 曹雅雯吐心聲

影／恆春民謠專輯「春城小唱」發行 曹雅雯、戴曉君演唱聽眾驚豔

相關新聞

金曲歌后曹雅雯遭女粉跨海糾纏 衛武營漏抓她...2警遭懲處

新加坡籍劉姓女歌迷騷擾金曲歌后曹雅雯，12月3日在高雄違反保護令被捕羈押。消息傳出，有網友踢爆劉女曾於11月30日出現於...

影／中午用餐時間台南石頭火鍋店驚傳火警 廣告看板起火消防趕往搶救

台南市消防局今天中午12時18分接獲報案，中西區永華路一段340號石頭火鍋店家驚傳火警，立即派遣安平等分隊，總計出動16車45人...

走錯車道停聽看再走？國道五楊高架危險駕駛 惹後車飆粗話

國道警方表示，社群網站貼文顯示4日晚間約6時47分，一輛轎車行經國道1號五楊高架北向59公里，接近中壢轉接道路段，疑走錯...

板橋定食8氣爆民宅窗框炸裂屋簷凹陷 現場帆布全封閉店家仍心有餘悸

板橋區重慶路「定食8」餐廳昨凌晨突發氣爆，震撼整個府中商圈。事故隔日，12巷封鎖已解除，但現場仍可見多處民宅與店家遭波及...

大貨車下營分駐所前扯落電線 電桿斷裂砸中路邊車...苦主是這位

台南一輛大貨車今早行經下營區中山路口時，因不慎扯落電線導致電線桿硬生生斷裂傾倒，整支電線桿也直接砸毀停放在路旁的小客車，...

影／前職棒球星邱麒璋幫母親完成外公遺願 捐小型水箱車給消防局

前兄弟象球星邱麒璋退役後經營加油站、將媽媽製作香腸手藝傳承並創立品牌。邱麒璋的外公邱燃燈擔任屏東縣的義消多年，20多年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。