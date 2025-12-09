聽新聞
走錯車道停聽看再走？國道五楊高架危險駕駛 惹後車飆粗話
國道警方表示，社群網站貼文顯示4日晚間約6時47分，一輛轎車行經國道1號五楊高架北向59公里，接近中壢轉接道路段，疑走錯車道，竟然直接停在車道，數秒後才向左變換車道，過程被錄下，畫面上傳社群網站，警方將依危險駕駛追查案情。
影片可以清楚看見錄下畫面的車輛駕駛人，看見前方車子突然打右邊方向燈，於是即刻減速，以為前方車無故急煞，下一秒才發現原來前面車子是為了躲避一輛停在車道上的轎車。這輛轎車疑似要切入左邊車道，一下子切不過去，而且見前面就是雙白線不能變換車道，於是慢慢停下來，到後面整輛車禁止不動，最後還是硬著頭皮切換到左邊車道，危險駕駛的行為讓後面車輛駕駛人氣得破口罵「三字經」。
警方說明，經檢視影片內容，這輛轎車恐影響其他駕駛人行車安全，將視個案調查，如違規屬實，可依道路交通管理處罰條例第43條，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處6000元以上，3萬6000元以下罰鍰，扣該汽車牌照6個月。
警方呼籲駕駛人行車應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，會危及本身與其他用路人的安全。錯過交流道切勿「螃蟹」危險行為，應繼續行駛，到下個交流道再重新轉向。
警方表示，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。
