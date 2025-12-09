快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

聽新聞
0:00 / 0:00

走錯車道停聽看再走？國道五楊高架危險駕駛 惹後車飆粗話

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

國道警方表示，社群網站貼文顯示4日晚間約6時47分，一輛轎車行經國道1號五楊高架北向59公里，接近中壢轉接道路段，疑走錯車道，竟然直接停在車道，數秒後才向左變換車道，過程被錄下，畫面上傳社群網站，警方將依危險駕駛追查案情。

影片可以清楚看見錄下畫面的車輛駕駛人，看見前方車子突然打右邊方向燈，於是即刻減速，以為前方車無故急煞，下一秒才發現原來前面車子是為了躲避一輛停在車道上的轎車。這輛轎車疑似要切入左邊車道，一下子切不過去，而且見前面就是雙白線不能變換車道，於是慢慢停下來，到後面整輛車禁止不動，最後還是硬著頭皮切換到左邊車道，危險駕駛的行為讓後面車輛駕駛人氣得破口罵「三字經」。

警方說明，經檢視影片內容，這輛轎車恐影響其他駕駛人行車安全，將視個案調查，如違規屬實，可依道路交通管理處罰條例第43條，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處6000元以上，3萬6000元以下罰鍰，扣該汽車牌照6個月。

警方呼籲駕駛人行車應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，會危及本身與其他用路人的安全。錯過交流道切勿「螃蟹」危險行為，應繼續行駛，到下個交流道再重新轉向。

警方表示，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。

錄下畫面的駕駛人原以為前方白色車輛急剎，後來才發現原來是左邊有輛車停著不動。圖／爆料公社畫面
錄下畫面的駕駛人原以為前方白色車輛急剎，後來才發現原來是左邊有輛車停著不動。圖／爆料公社畫面
停車不動的轎車疑似要往左邊切變換車道，又切不過去。圖／爆料公社畫面
停車不動的轎車疑似要往左邊切變換車道，又切不過去。圖／爆料公社畫面

車道 國道 上傳

延伸閱讀

影／苗栗男騎士頭卡汽車保險桿 10名路過勇士力抬助脫困

影／台中賊凌晨大里沿路拉車門 出沒太平區更誇張影像曝光！

扯！國1五楊高架小客車「卡在路中」硬切車道 最高可罰3萬6

驚險！屏東客運司機危險駕駛 手機放在方向盤看影片 乘客全都錄

相關新聞

金曲歌后曹雅雯遭女粉跨海糾纏 衛武營漏抓她...2警遭懲處

新加坡籍劉姓女歌迷騷擾金曲歌后曹雅雯，12月3日在高雄違反保護令被捕羈押。消息傳出，有網友踢爆劉女曾於11月30日出現於...

影／中午用餐時間台南石頭火鍋店驚傳火警 廣告看板起火消防趕往搶救

台南市消防局今天中午12時18分接獲報案，中西區永華路一段340號石頭火鍋店家驚傳火警，立即派遣安平等分隊，總計出動16車45人...

走錯車道停聽看再走？國道五楊高架危險駕駛 惹後車飆粗話

國道警方表示，社群網站貼文顯示4日晚間約6時47分，一輛轎車行經國道1號五楊高架北向59公里，接近中壢轉接道路段，疑走錯...

板橋定食8氣爆民宅窗框炸裂屋簷凹陷 現場帆布全封閉店家仍心有餘悸

板橋區重慶路「定食8」餐廳昨凌晨突發氣爆，震撼整個府中商圈。事故隔日，12巷封鎖已解除，但現場仍可見多處民宅與店家遭波及...

大貨車下營分駐所前扯落電線 電桿斷裂砸中路邊車...苦主是這位

台南一輛大貨車今早行經下營區中山路口時，因不慎扯落電線導致電線桿硬生生斷裂傾倒，整支電線桿也直接砸毀停放在路旁的小客車，...

影／前職棒球星邱麒璋幫母親完成外公遺願 捐小型水箱車給消防局

前兄弟象球星邱麒璋退役後經營加油站、將媽媽製作香腸手藝傳承並創立品牌。邱麒璋的外公邱燃燈擔任屏東縣的義消多年，20多年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。