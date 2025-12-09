快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮天王星大樓、吾居吾宿同一位建築師 0206、403地震皆被震垮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮403地震，天王星大樓傾斜造成康老師罹難，除了陳姓營造商被起訴外，曹姓建築師已移民國外多年，遭檢方通緝。而曹姓建築師竟然是0206地震倒塌的吾居吾宿大樓同位建築師，不過當時因為違法部分已超過10年追訴時效，檢方對曹建築師給予不起訴處分。

2018年2月6日，花蓮近海發生規模6.2地震，位於國盛六街的住宅社區大樓吾居吾宿低樓層遭到壓毀，住戶質疑頂樓加蓋3樓違建，震後進而造成大樓倒塌向檢方提告。

花蓮地檢署調查後發現，曹姓建築師、林姓土木技師在1994年設計時，耐震能力遠低於當年的設計規範，僅有規範的3分之1，原結構計算書嚴重低估建築物自重約24.06%，一樓柱子有7處斷面尺寸太小，鋼筋、混凝土強度不足，有偷工減料問題。

而謝姓承造人施工現場無專業人員帶領施工，也未按圖施工，更將4200kgf/cm鋼筋，用成2800kgf/cm鋼筋，且鋼筋品質不佳，造成鋼筋強度降低3分之1，且鋼筋、繫筋數量均不足，柱底梁端混凝土及鋼筋施工品質不佳，造成鋼筋鏽蝕。另曹姓建築師未監造大樓施工過程，施作現場也沒有建築師可查核建築材料規格及品質。

不過，吾居吾宿大樓建造完成時間為1996年11月4日，花蓮地檢署認為，曹姓建築師、謝姓承造人等人涉犯違背建築術成規罪嫌，已超過10年追訴權期間，為不起訴之處分；林姓土木技師已死亡，也不起訴處分。

花蓮0206強震造成白金雙星大樓、吾居吾宿大樓塌陷。本報資料照片
花蓮0206強震造成白金雙星大樓、吾居吾宿大樓塌陷。本報資料照片
403花蓮大地震，天王星大樓整棟傾斜，花蓮地檢署起訴營建公司負責人，而建築師與0206吾居吾宿大樓建築師是同一人。本報資料照
403花蓮大地震，天王星大樓整棟傾斜，花蓮地檢署起訴營建公司負責人，而建築師與0206吾居吾宿大樓建築師是同一人。本報資料照

建築師 花蓮 地震

延伸閱讀

花蓮天王星大樓震垮1死 柱配筋少、缺梁柱...檢起訴營造負責人

影／男尾隨北投大樓住戶潛入行竊 搜刮首飾現金..連任天堂都不放過

上市鋼廠寄望明年第1季景氣回溫

花蓮近海5.7地震 陸福建廈門、泉州等多地有感

相關新聞

金曲歌后曹雅雯遭女粉跨海糾纏 衛武營漏抓她...2警遭懲處

新加坡籍劉姓女歌迷騷擾金曲歌后曹雅雯，12月3日在高雄違反保護令被捕羈押。消息傳出，有網友踢爆劉女曾於11月30日出現於...

影／中午用餐時間台南石頭火鍋店驚傳火警 廣告看板起火消防趕往搶救

台南市消防局今天中午12時18分接獲報案，中西區永華路一段340號石頭火鍋店家驚傳火警，立即派遣安平等分隊，總計出動16車45人...

走錯車道停聽看再走？國道五楊高架危險駕駛 惹後車飆粗話

國道警方表示，社群網站貼文顯示4日晚間約6時47分，一輛轎車行經國道1號五楊高架北向59公里，接近中壢轉接道路段，疑走錯...

板橋定食8氣爆民宅窗框炸裂屋簷凹陷 現場帆布全封閉店家仍心有餘悸

板橋區重慶路「定食8」餐廳昨凌晨突發氣爆，震撼整個府中商圈。事故隔日，12巷封鎖已解除，但現場仍可見多處民宅與店家遭波及...

大貨車下營分駐所前扯落電線 電桿斷裂砸中路邊車...苦主是這位

台南一輛大貨車今早行經下營區中山路口時，因不慎扯落電線導致電線桿硬生生斷裂傾倒，整支電線桿也直接砸毀停放在路旁的小客車，...

影／前職棒球星邱麒璋幫母親完成外公遺願 捐小型水箱車給消防局

前兄弟象球星邱麒璋退役後經營加油站、將媽媽製作香腸手藝傳承並創立品牌。邱麒璋的外公邱燃燈擔任屏東縣的義消多年，20多年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。