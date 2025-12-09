花蓮天王星大樓、吾居吾宿同一位建築師 0206、403地震皆被震垮

花蓮403地震，天王星大樓傾斜造成康老師罹難，除了陳姓營造商被起訴外，曹姓建築師已移民國外多年，遭檢方通緝。而曹姓建築師竟然是0206地震倒塌的吾居吾宿大樓同位建築師，不過當時因為違法部分已超過10年追訴時效，檢方對曹建築師給予不起訴處分。

2018年2月6日，花蓮近海發生規模6.2地震，位於國盛六街的住宅社區大樓吾居吾宿低樓層遭到壓毀，住戶質疑頂樓加蓋3樓違建，震後進而造成大樓倒塌向檢方提告。

花蓮地檢署調查後發現，曹姓建築師、林姓土木技師在1994年設計時，耐震能力遠低於當年的設計規範，僅有規範的3分之1，原結構計算書嚴重低估建築物自重約24.06%，一樓柱子有7處斷面尺寸太小，鋼筋、混凝土強度不足，有偷工減料問題。

而謝姓承造人施工現場無專業人員帶領施工，也未按圖施工，更將4200kgf/cm鋼筋，用成2800kgf/cm鋼筋，且鋼筋品質不佳，造成鋼筋強度降低3分之1，且鋼筋、繫筋數量均不足，柱底梁端混凝土及鋼筋施工品質不佳，造成鋼筋鏽蝕。另曹姓建築師未監造大樓施工過程，施作現場也沒有建築師可查核建築材料規格及品質。