板橋定食8氣爆民宅窗框炸裂屋簷凹陷 現場帆布全封閉店家仍心有餘悸

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

板橋區重慶路「定食8」餐廳昨凌晨突發氣爆，震撼整個府中商圈。事故隔日，12巷封鎖已解除，但現場仍可見多處民宅與店家遭波及的痕跡：玻璃破裂、窗框歪斜、外推窗被震開，部分屋簷甚至整片向下凹陷，巷弄氣氛仍瀰漫驚魂未定。

今日記者實地走訪現場，巷內建物外牆多處破損，窗戶碎裂後以塑膠布臨時覆蓋，二樓多間民宅窗架斷裂、牆角掀起，氣爆威力一覽無遺。定食8店面也已全面以帆布與封鎖線圍起，周邊掉落的管線、金屬件與碎石已清理完畢。

位於12巷內的雞排店老闆回憶氣爆瞬間仍心有餘悸。他說，當時正在店裡洗東西，突然一聲巨響整個人嚇到彈起，轉頭看向巷口，「外面一片狼籍，滿地碎玻璃、房子的建材，根本不知道發生什麼事！」

他表示，同行員工的機車也被落物砸中，店內天花板因爆震出現輕微變形，所幸店鋪大門口未被波及。「幸好當時沒有人在外面，不然那個聲音、那個威力，後果真的難想像。」房東今早已到場查看受損狀況，後續仍需評估是否修繕。

從重慶路12巷走入可見，對面建物的冷氣外機被震偏、窗框崩陷，部分外牆磁磚脫落。雖然巷道今日已重新開放，但氣爆造成的損毀範圍廣泛，許多住戶仍無法返回家中。

市府目前已協助部分住戶臨時安置並啟動結構安全檢查，後續將由工務局、技師公會與相關單位持續勘查與協助修繕與求償。

氣爆後封鎖的重慶路12巷今已恢復通行，周邊店家外牆仍可見毀損痕跡。記者張策／攝影
