聽新聞
0:00 / 0:00
影／苗栗男騎士頭卡汽車保險桿 10名路過勇士力抬助脫困
37歲紀姓男子騎機車昨天在苗栗市經國路、中華路口疑闖紅燈闖汽車，紀男頭部卡在汽車保險桿下方，10名熱心路人合力抬起車頭，協助迅速脫困送醫，雙腳擦挫傷送醫無大礙。
苗栗市經國路、中華路口昨天下午4點半發生轎車、機車碰撞交通事故，苗栗警分局北苗派出所獲報到場，協助管制疏導交通，紀姓男子受傷送衛生福利部苗栗醫院，檢查無內出血或骨折。雙腳多處擦挫傷，急診留院觀察無大礙後返家。
警方調查，紀男機車由經國路東往西闖紅燈，與劉姓男子（36歲）駕駛轎車由中華路北勢大橋北往南直行，兩車發生碰撞，機車彈飛紀男頭部卡在轎車前保險桿，路人及加油站員工10人合力車頭抬起，紀男經救護車送醫，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。
苗栗分局提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言