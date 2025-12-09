影／苗栗男騎士頭卡汽車保險桿 10名路過勇士力抬助脫困

37歲紀姓男子騎機車昨天在苗栗市經國路、中華路口疑闖紅燈闖汽車，紀男頭部卡在汽車保險桿下方，10名熱心路人合力抬起車頭，協助迅速脫困送醫，雙腳擦挫傷送醫無大礙。

苗栗市經國路、中華路口昨天下午4點半發生轎車、機車碰撞交通事故，苗栗警分局北苗派出所獲報到場，協助管制疏導交通，紀姓男子受傷送衛生福利部苗栗醫院，檢查無內出血或骨折。雙腳多處擦挫傷，急診留院觀察無大礙後返家。

警方調查，紀男機車由經國路東往西闖紅燈，與劉姓男子（36歲）駕駛轎車由中華路北勢大橋北往南直行，兩車發生碰撞，機車彈飛紀男頭部卡在轎車前保險桿，路人及加油站員工10人合力車頭抬起，紀男經救護車送醫，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。