聽新聞
0:00 / 0:00
嚇死！永和社區大樓突天降花盆 路過車擋風玻璃遭砸碎成蛛網狀
新北市60歲許男昨午開車載妻子，經永和區環河西路二段一處大型社區前時，天上突然墜下一包由報紙包裹的花盆碎片，不偏不倚擊中擋風玻璃導致玻璃破損，所幸無人受傷。許男報案後表示暫不提告，永和警將調閱監視器並查訪住戶釐清案發原因。
事發後許男女兒在網路社群PO文表示：「馬路與大樓是有一大段距離的，這塊陶瓷丟出來是有拋物線，而不是不小心在陽台撞到而直線掉落」、「不想去相信這位亂丟陶瓷的人是故意丟出來的，但以這樣的狀況來看很難不去相信有蓄意傷人或是覺得好玩的成分在裡面。」
許男女兒強調，砸到的是車子還好，如果砸到機車騎士、打到人的腦袋怎麼辦？更不用說砸到的是路人或是小朋友，該有多冤枉。希望這些亂丟東西的人能了解自己做的事情有多北爛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言