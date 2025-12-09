嚇死！永和社區大樓突天降花盆 路過車擋風玻璃遭砸碎成蛛網狀

新北市60歲許男昨午開車載妻子，經永和區環河西路二段一處大型社區前時，天上突然墜下一包由報紙包裹的花盆碎片，不偏不倚擊中擋風玻璃導致玻璃破損，所幸無人受傷。許男報案後表示暫不提告，永和警將調閱監視器並查訪住戶釐清案發原因。

事發後許男女兒在網路社群PO文表示：「馬路與大樓是有一大段距離的，這塊陶瓷丟出來是有拋物線，而不是不小心在陽台撞到而直線掉落」、「不想去相信這位亂丟陶瓷的人是故意丟出來的，但以這樣的狀況來看很難不去相信有蓄意傷人或是覺得好玩的成分在裡面。」