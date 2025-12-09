影／台中賊凌晨大里沿路拉車門 出沒太平區更誇張影像曝光！

台中市議員江和樹上午指出大里十九甲地區凌晨有一名男子沿著住家想拉開他人的轎車車門，形跡可疑。他才向警方報案，隨著新聞曝光，他又接獲民眾反映在太平區的長億十街也有相同情形，且身形和手法看來，犯案應是同一人。

江和樹也進一步提供該男子更明確的犯案影片，影片顯示該男子曾打開一輛白色轎車的車門，即使住家的狗已吠，但他仍鑽進車內，拿了些東西才輕輕掩上門離去。

該男子在太平區的長億十街社區，則是被清楚拍到他從容的去開停在每一戶人家前的轎車車門，停留時間較久的即有可能在下手翻找車內物品。而且是逐戶登門，看到門前有車就不放過。