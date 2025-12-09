影／14年首起...疑遭放石頭 新竹熱門槺榔驛小火車出軌翻覆

新竹知名觀光景點「槺榔驛」小火車7日驚傳出軌翻覆意外。一名網友一家四口搭乘末班車，啟程不到10分鐘，在轉彎處遭遇強烈晃動，整列車輛傾倒翻覆，乘客雖無受傷，但驚魂未定。里長林再興表示，初步研判是有孩童將小石頭置於軌道上，導致列車出軌。

該名網友在Threads上傳事發影片，可見小火車緩慢出發後，在接近彎道時突然劇烈晃動，第一節車廂像壓過障礙物般跳動，隨即與月台摩擦，後方車廂也出現不規則晃動，下一秒車頭離軌，火車往左側水溝滑去，接著車廂向右倒下，整列火車失衡翻覆，網友一家人也跌坐在月台邊。

網友描述，事發當下兩名孩子嚇得大哭，她與女兒因被欄杆卡住才未摔出車外，左側的兒子更整個人壓在她身上，所幸最後所有乘客均無受傷，她直呼「驚嚇指數破表」。

康樂里里長林再興表示，現場調查初步發現，有小朋友在軌道上放置石頭，由於昨日工作人員巡軌時未察覺，因此釀成意外。他說，志工每天上午會進行清潔與巡查，這次是近20年來首次發生翻覆事故，未來將增加巡軌頻率，避免類似狀況再度發生。