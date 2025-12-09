快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

聽新聞
0:00 / 0:00

影／14年首起...疑遭放石頭 新竹熱門槺榔驛小火車出軌翻覆

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

新竹知名觀光景點「槺榔驛」小火車7日驚傳出軌翻覆意外。一名網友一家四口搭乘末班車，啟程不到10分鐘，在轉彎處遭遇強烈晃動，整列車輛傾倒翻覆，乘客雖無受傷，但驚魂未定。里長林再興表示，初步研判是有孩童將小石頭置於軌道上，導致列車出軌。

該名網友在Threads上傳事發影片，可見小火車緩慢出發後，在接近彎道時突然劇烈晃動，第一節車廂像壓過障礙物般跳動，隨即與月台摩擦，後方車廂也出現不規則晃動，下一秒車頭離軌，火車往左側水溝滑去，接著車廂向右倒下，整列火車失衡翻覆，網友一家人也跌坐在月台邊。

網友描述，事發當下兩名孩子嚇得大哭，她與女兒因被欄杆卡住才未摔出車外，左側的兒子更整個人壓在她身上，所幸最後所有乘客均無受傷，她直呼「驚嚇指數破表」。

康樂里里長林再興表示，現場調查初步發現，有小朋友在軌道上放置石頭，由於昨日工作人員巡軌時未察覺，因此釀成意外。他說，志工每天上午會進行清潔與巡查，這次是近20年來首次發生翻覆事故，未來將增加巡軌頻率，避免類似狀況再度發生。

林再興2004年在社區內發現一條清朝時期的「古輕便車道」，當時依靠人力與獸力運送貨物至北門大街，隨著汽車普及逐漸荒廢。他為找回地方記憶，申請計畫重鋪鐵道，希望重現輕便車風華，最初僅復原150公尺，近年逐步延伸，期盼讓後代看見歷史痕跡。槺榔驛自2011年復原並朝觀光發展，14年來吸引大批遊客，此次亦是首次發生列車翻覆事故。

林再興2004年在社區內發現一條清朝時期的「古輕便車道」，他為找回地方記憶，申請計畫重鋪鐵道，希望重現輕便車風華。記者黃羿馨／攝影
林再興2004年在社區內發現一條清朝時期的「古輕便車道」，他為找回地方記憶，申請計畫重鋪鐵道，希望重現輕便車風華。記者黃羿馨／攝影
新竹知名觀光景點「槺榔驛」小火車7日驚傳出軌翻覆意外。圖／網友pen_pineapple_apple_pen7授權提供
新竹知名觀光景點「槺榔驛」小火車7日驚傳出軌翻覆意外。圖／網友pen_pineapple_apple_pen7授權提供

火車 車廂

延伸閱讀

新竹SOGO周年慶刷新里程碑 全年拚180億元、搶全台百貨前五強

巨城周年慶業績超越目標32億元 全年挑戰180億再創新高

最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

新竹公務員負擔飆升成全國最重 人口暴增、員額編制卻原地踏步

相關新聞

美濃土地公廟遭丟蛇潑黑漆...還蓋黑布 竟是地主想拆廟

高雄市美濃區三降療一座伯公（土地公廟）牆面、地面及柱子被人噴黑漆及潑灑大量機油，伯公神像還被覆蓋黑色髒布，神明為此更附身...

影／台中大里口罩男凌晨戴手套沿路拉他人車門 全程被拍下

台中市大里十九甲地區今凌晨有一名男子沿著住家想拉開他人的轎車車門，形跡可疑。市議員江和樹認為該男子意圖行竊，已向霧峰警分...

深夜餵流浪貓犬惹禍 高雄婦亂撒飼料挨罰

高雄市1名顏姓婦人長期利用凌晨時段，在路邊放置飼料與廚餘餵食流浪犬貓，不僅造成環境髒亂，附近住戶也接連發現鼠患加劇，甚至...

花蓮大理石工廠深夜火警延燒200坪 員工驚險逃生

花蓮市美工七街一處大理石工廠昨天深夜突發大火，現場火舌竄出、濃煙直衝夜空，花蓮縣消防局出動16車、52名人力搶救，所幸工...

影／男尾隨北投大樓住戶潛入行竊 搜刮首飾現金..連任天堂都不放過

林姓男子日前潛入台北市北投區一處住宅大樓行竊，犯案過程全遭住戶裝設的監視器錄下，警方獲報循線逮人，林男坦承犯行但對部分贓...

嘉市林森東路遊覽車擦撞老人電輔車 上班時段塞爆路口

一輛遊覽車今天上午接近9時，在嘉義市林森東路與圓福街口與老人電輔車發生擦撞，因正值上班尖峰時段，兩車擦撞後停在路口，占據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。