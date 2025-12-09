美濃土地公廟遭丟蛇潑黑漆...還蓋黑布 竟是地主想拆廟

高雄市美濃區三降療一座伯公（土地公廟）牆面、地面及柱子被人噴黑漆及潑灑大量機油，伯公神像還被覆蓋黑色髒布，神明為此更附身哭訴「祂受不了」。路過民眾見狀以為是債務尋仇糾紛引起，追究原因竟然是地主想要拆廟種田才這樣做，極端手法讓地方人士搖頭嘆息，不知如何是好。

高雄美濃伯公數量超過300座，德興里一座土地公廟在田間接受信眾膜拜超過70年，近期陸續發生丟蛇放天公爐、死雞放大理石桌等離譜情況，緊接著柱子、神像牌位、牆面、柱子、地面也被噴黑漆及潑灑大量黑色機油。

地方人士說，路過民眾看到這座土地公廟慘狀，以為是尋仇糾紛，但追查發現這些脫序行為皆是地主所為，他自稱年事已高想拆廟種田，這種極端的手法對神明很不敬，讓其他信眾們難以諒解。

中壇里長楊秋田指出，這個土地公廟災厄連連，丟蛇、丟死雞及潑漆事故不斷，其他信眾都拿地主沒輒，幾天前他因「完神」儀式需求去請神，發現伯公的臉部被蓋上黑色髒布，不久後伯公附身抱怨說祂受不了這樣被對待，乩身在眾人面前哭喊「臉上的布很髒，要拿下來、要拿下來」。