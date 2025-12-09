快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

聽新聞
0:00 / 0:00

美濃土地公廟遭丟蛇潑黑漆...還蓋黑布 竟是地主想拆廟

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市美濃區三降療一座伯公（土地公廟）牆面、地面及柱子被人噴黑漆及潑灑大量機油，伯公神像還被覆蓋黑色髒布，神明為此更附身哭訴「祂受不了」。路過民眾見狀以為是債務尋仇糾紛引起，追究原因竟然是地主想要拆廟種田才這樣做，極端手法讓地方人士搖頭嘆息，不知如何是好。

高雄美濃伯公數量超過300座，德興里一座土地公廟在田間接受信眾膜拜超過70年，近期陸續發生丟蛇放天公爐、死雞放大理石桌等離譜情況，緊接著柱子、神像牌位、牆面、柱子、地面也被噴黑漆及潑灑大量黑色機油。

地方人士說，路過民眾看到這座土地公廟慘狀，以為是尋仇糾紛，但追查發現這些脫序行為皆是地主所為，他自稱年事已高想拆廟種田，這種極端的手法對神明很不敬，讓其他信眾們難以諒解。

中壇里長楊秋田指出，這個土地公廟災厄連連，丟蛇、丟死雞及潑漆事故不斷，其他信眾都拿地主沒輒，幾天前他因「完神」儀式需求去請神，發現伯公的臉部被蓋上黑色髒布，不久後伯公附身抱怨說祂受不了這樣被對待，乩身在眾人面前哭喊「臉上的布很髒，要拿下來、要拿下來」。

民政局宗教禮俗科表示，鄉間農地存在很多未登記土地公廟，早年可能地主同意建廟，但後代子孫有不同想法，建議其他信眾與地主妥善協調，可以請神另外安置他處。

美濃這座土地公廟的牆面、地面都被潑黑漆及黑機油。圖／中壇里長楊秋田提供
美濃這座土地公廟的牆面、地面都被潑黑漆及黑機油。圖／中壇里長楊秋田提供
高雄市美濃區三降療一座土地公廟的牆面、地面及柱子被人噴黑漆及潑灑黑機油，信眾氣憤不已。圖／取自我愛美濃粉專
高雄市美濃區三降療一座土地公廟的牆面、地面及柱子被人噴黑漆及潑灑黑機油，信眾氣憤不已。圖／取自我愛美濃粉專
高雄市美濃區三降療一座土地公廟被人潑灑大量黑漆，地面也是大片黑機油。圖／中壇里長楊秋田提供
高雄市美濃區三降療一座土地公廟被人潑灑大量黑漆，地面也是大片黑機油。圖／中壇里長楊秋田提供
高雄市美濃區三降療一座土地公廟被人潑灑大量黑漆，地面也是大片黑機油。圖／中壇里長楊秋田提供
高雄市美濃區三降療一座土地公廟被人潑灑大量黑漆，地面也是大片黑機油。圖／中壇里長楊秋田提供

土地公 黑色

延伸閱讀

到廟拜拜 看到長椅上有人睡覺 消防人員到場發現已死亡 檢警查死因

後菸葉時代…美濃農會共同運銷金額首度破5億元 將進入全國前三大

總預算卡關23天 排定美濃大峽谷、垃圾山等專案報告後今付委審查

台中西區土地公廟深夜大火燒毀 竟是2小孩玩點香器釀災

相關新聞

影／走錯車道停聽看再走？國道五楊高架危險駕駛 惹後車飆粗話

國道警方表示，社群網站貼文顯示4日晚間約6時47分，一輛轎車行經國道1號五楊高架北向59公里，接近中壢轉接道路段，疑走錯...

板橋定食8氣爆民宅窗框炸裂屋簷凹陷 現場帆布全封閉店家仍心有餘悸

板橋區重慶路「定食8」餐廳昨凌晨突發氣爆，震撼整個府中商圈。事故隔日，12巷封鎖已解除，但現場仍可見多處民宅與店家遭波及...

影／苗栗男騎士頭卡汽車保險桿 10名路過勇士力抬助脫困

37歲紀姓男子騎機車昨天在苗栗市經國路、中華路口疑闖紅燈闖汽車，紀男頭部卡在汽車保險桿下方，10名熱心路人合力抬起車頭，...

嚇死！永和社區大樓突天降花盆 路過車擋風玻璃遭砸碎成蛛網狀

新北市60歲許男昨午開車載妻子，經永和區環河西路二段一處大型社區前時，天上突然墜下一包由報紙包裹的花盆碎片，不偏不倚擊中...

影／14年首起...疑遭放石頭 新竹熱門槺榔驛小火車出軌翻覆

新竹知名觀光景點「槺榔驛」小火車7日驚傳出軌翻覆意外。一名網友一家四口搭乘末班車，啟程不到10分鐘，在轉彎處遭遇強烈晃動...

混凝土預拌車撞爛單車 高雄婦雙腳遭輾重傷送醫

高雄市大寮區昨天發生混凝土預拌車車禍，司機莊姓男子駕駛混凝土預拌車右轉時，撞上騎腳踏車的婦人，腳踏車解體，婦人遭輾過雙腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。