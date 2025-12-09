快訊

自小客車停在路中間不動，數秒後才往左變換車道。圖：翻攝自爆料公社

國道1號五楊高架北向59公里處中壢轉接道路段，本(12)月4日晚間18時47分許，正值下班尖峰時段，車流量相當大，卻有1台自小客車停在路中間不動，數秒後才往左變換車道，疑似是一開始走錯車道，才會用這種方式硬切，危險的過程全被後方車輛行車紀錄器拍下來，在臉書「爆料公社」曝光。對此，國道警察表示，依道路交通管理處罰條例規定，可對該名駕駛開罰最高3萬6000元。

警方說明，自小客車疑似因為走錯車道，竟然直接停在車道，數秒後才向左變換車道，恐影響駕駛人行車安全，警方將視個案調查，如違規屬實，可依道交條例第43條之規定，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

警方呼籲，駕駛人行車應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，如果錯過交流道，勿出現「螃蟹危險行為」，應至下個交流道，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】扯！國1五楊高架小客車「卡在路中」硬切車道 最高可罰3萬6

