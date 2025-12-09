深夜餵流浪貓犬惹禍 高雄婦亂撒飼料挨罰

高雄市1名顏姓婦人長期利用凌晨時段，在路邊放置飼料與廚餘餵食流浪犬貓，不僅造成環境髒亂，附近住戶也接連發現鼠患加劇，甚至汽車引擎線路疑遭老鼠啃咬，報警抓人。

據了解，高雄市三民區察哈爾二街與重慶街口附近住戶，發覺住處附近鼠患肆虐，察覺路口變電箱旁常有廚餘或飼料，引來鼠患，忍無可忍才報警取締亂撒廚餘飼料的人。

37歲陳姓住戶多次清理仍無法改善，12月7日向三民一警分局哈爾濱街派出所報案求助。警方接獲陳情後，以調查刑案的方式逐一比對監視器畫面，才發現顏姓婦人（69歲）利用凌晨時分，騎機車去放廚餘飼料，是造成髒亂與鼠患的主因。

警方12月8日會同高雄市環保局找到顏婦，環保局依廢棄物清理法對顏婦裁罰1200元，並告誡若再任意餵食造成髒亂，將加重裁罰至6000元。顏婦聽聞後連稱「不敢再餵」。