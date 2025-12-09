花蓮大理石工廠深夜火警延燒200坪 員工驚險逃生

花蓮市美工七街一處大理石工廠昨天深夜突發大火，現場火舌竄出、濃煙直衝夜空，花蓮縣消防局出動16車、52名人力搶救，所幸工廠員工第一時間成功逃生，無人受困；火勢於約凌晨2時完全撲滅，起火原因仍待調查。

這起火警發生於昨晚近11時，消防局接獲通報指美工七街一間鐵皮屋大理石工廠起火，濃煙烈焰伴隨爆裂聲不斷從窗戶冒出，映照整片夜空。廠房結構以鐵皮為主，窗戶還出現燃燒的爆炸聲，消防人員到場布設水線，全力控制延燒，廠房占地約800坪，燃燒面積估計約150至200坪。

消防人員在約1小時內成功壓制主要火勢，但現場仍有多處鐵皮與堆放物燜燒，隊員持續殘火處理與降溫，直到今日凌晨2時左右才完全熄滅，並逐步確認現場安全。