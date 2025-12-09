快訊

花蓮大理石工廠深夜火警延燒200坪 員工驚險逃生

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市美工七街一處大理石工廠昨天深夜突發大火，現場火舌竄出、濃煙直衝夜空，花蓮縣消防局出動16車、52名人力搶救，所幸工廠員工第一時間成功逃生，無人受困；火勢於約凌晨2時完全撲滅，起火原因仍待調查。

這起火警發生於昨晚近11時，消防局接獲通報指美工七街一間鐵皮屋大理石工廠起火，濃煙烈焰伴隨爆裂聲不斷從窗戶冒出，映照整片夜空。廠房結構以鐵皮為主，窗戶還出現燃燒的爆炸聲，消防人員到場布設水線，全力控制延燒，廠房占地約800坪，燃燒面積估計約150至200坪。

消防人員在約1小時內成功壓制主要火勢，但現場仍有多處鐵皮與堆放物燜燒，隊員持續殘火處理與降溫，直到今日凌晨2時左右才完全熄滅，並逐步確認現場安全。

消防局第一大隊長林武正表示，工廠前半段出現大量濃煙與火舌，所幸火勢初期員工及時自行逃出，無人受困。工廠內部除了大理石加工作業區，也包含部分辦公與寢室空間，目前起火原因仍由火調人員勘驗釐清。

蓮市美工七街一處大理石工廠昨天深夜突發大火，所幸工廠員工第一時間成功逃生，無人受困；火勢於約凌晨2時完全撲滅，起火原因仍待調查。圖／民眾提供
蓮市美工七街一處大理石工廠昨天深夜突發大火，所幸工廠員工第一時間成功逃生，無人受困；火勢於約凌晨2時完全撲滅，起火原因仍待調查。圖／民眾提供
花蓮市美工七街一處大理石工廠昨天深夜突發大火，所幸工廠員工第一時間成功逃生，無人受困；火勢於約凌晨2時完全撲滅，起火原因仍待調查。圖／花蓮消防局特搜大隊提供
花蓮市美工七街一處大理石工廠昨天深夜突發大火，所幸工廠員工第一時間成功逃生，無人受困；火勢於約凌晨2時完全撲滅，起火原因仍待調查。圖／花蓮消防局特搜大隊提供
蓮市美工七街一處大理石工廠昨天深夜突發大火，所幸工廠員工第一時間成功逃生，無人受困；火勢於約凌晨2時完全撲滅，起火原因仍待調查。圖／民眾提供
蓮市美工七街一處大理石工廠昨天深夜突發大火，所幸工廠員工第一時間成功逃生，無人受困；火勢於約凌晨2時完全撲滅，起火原因仍待調查。圖／民眾提供

成功 花蓮 消防人員

