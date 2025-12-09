快訊

影／男尾隨北投大樓住戶潛入行竊 搜刮首飾現金..連任天堂都不放過

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子日前潛入台北市北投區一處住宅大樓行竊，犯案過程全遭住戶裝設的監視器錄下，警方獲報循線逮人，林男坦承犯行但對部分贓物流向交代不清，警詢後依加重竊盜罪嫌將其移送士林地檢署偵辦。

警方調查，林姓男子12月初尾隨住戶潛入台北市北投區某集合式住宅大樓行竊，恰好住戶有在家中裝設監視器，錄下犯行，發覺異狀後報警處理。

據悉，43歲林男家住新北市板橋區，卻盯上台北市北投區住宅行竊，被害住戶指稱遭竊Nintendo Switch 電動玩具設備、首飾等，財損達10餘萬元，林男落網雖坦承犯行，卻只交出電玩設備，對於其他財物流向交代不清。

警方表示，全案詢後依刑法加重竊盜罪嫌將林男移送士林地檢署偵辦，呼籲有心人切勿以身試法，如有不法，警方將全力嚴辦。

林男落網雖坦承犯行，卻只交出電玩設備，對於其他財物流向交代不清。圖/讀者提供
林男落網雖坦承犯行，卻只交出電玩設備，對於其他財物流向交代不清。圖/讀者提供

