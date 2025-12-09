聽新聞
武嶺鏡頭君全錄到 放煙火男挨罰

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

昨天清晨6時許，25歲男子在武嶺亭下方公路施放煙火，整個過程被「鏡頭君」拍下，警方依法告發。圖／太管處提供
昨天清晨6時許，25歲男子在武嶺亭下方公路施放煙火，整個過程被「鏡頭君」拍下，警方依法告發。圖／太管處提供
合歡山又有遊客違規，桃園25歲廖姓男子昨清晨在武嶺亭下方公路施放煙火，過程被「鏡頭君」拍下。警方與巡查員循線找到廖男依法告發，要求清理煙火殘骸。去年武嶺有8件違規燃放煙火案，今年已6件，多發生在深夜或清晨時段。

廖男昨凌晨3時從桃園載3名友人上山賞日出，監視器畫面顯示，當時許多民眾在武嶺亭被突然竄出的黃色煙火及刺耳聲響嚇著，接著有人拿手機錄影拍照，整段施放約30秒。

保七總隊第九大隊接獲通報，立即派員會同太魯閣國家公園管理處巡查員前往稽查，在武嶺停車場發現後車廂內載有未施放煙火的可疑車輛。廖男坦承犯行，卻稱「不知道山上不能放煙火」，警方依國家公園法第13條公告禁止事項第8項「於園區內燃放煙火、鞭炮等危害公眾安全物品」開舉發單。

太管處指出，武嶺亭下方公路屬園區範圍，此行為不僅影響高山生態，也可能引發火災，危及遊客安全，更可能破壞整片山林。違規燃放煙火者最高可處3000元罰鍰；若因此引發森林大火，依森林法第53條論處，最重處2年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

太管處統計，去年武嶺地區發生8件違規燃放煙火事件，今年加上這起已有6件，歲末將至，違規情形恐升溫，除監視器，太管處將與警方加強巡查，也請停車場業者協助通報。

