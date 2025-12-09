板橋氣爆／巨響屋震驚夢 「打烊怎會氣爆」

新北市板橋「定食8」餐廳凌晨發生氣爆，現場滿地瓦礫玻璃，周邊住戶店家也遭波及。記者張策／攝影 「整棟樓大搖晃，差點嚇死。」定食8餐廳昨凌晨氣爆，巨大爆炸威力將餐廳水泥牆炸出一個大洞，水泥及磚塊四散鋼筋外露，深夜巨響讓許多人嚇得夜不成眠。

從曝光的監視器畫面可見，氣爆當時多名路人正準備過馬路，氣爆瞬間，大量裝潢殘骸及玻璃碎片從天而降，遍撒整條巷道，根本來不及閃躲，兩人被砸倒地，一旁友人將傷者攙扶逃離。

目擊者心有餘悸地說，震了一下竟然是氣爆，太恐怖了。也有民眾說，幸好不是在營業時間發生，否則傷害會更大；也有人質疑，「非營業時間怎麼會氣爆？」

一名住在定食8餐廳斜對面大樓的男子說，氣爆當下先聽到一聲巨響，隨後整棟建物明顯晃動，「像地震一樣」，緊接著窗戶玻璃碎裂、金屬物件散落街頭，不少住戶被震醒。

一名住在氣爆大樓7樓的住戶說，事發後電梯故障無法使用，在消防人員協助下撤離，只能先暫住到鄰近旅館，希望能早日返家。

住在重慶路、距事發點約300公尺的翁姓婦人說，強烈爆炸聲把全家嚇醒，一度以為是工地聲響或車禍撞擊，因半夜情況不明，家人討論後決定不外出查看，早上看新聞才發現事態嚴重。

經清查，有29戶受災戶向板橋公所做登記，包括玻璃破損、門窗沒辦法開啟等問題，以及沒辦法營業的經濟損失，後續區公所將開協調會向業者請求相關賠償。

新北議員黃淑君表示，氣爆後不少受災戶最擔心修繕費用、外宿支出與未來求償程序是否有人協助，住戶無辜受害，不應再獨自面對繁雜手續，質詢時要求市府介入協助。

市府回應，受災住戶若有修繕、外宿等必要支出，會由專案小組協調求償。