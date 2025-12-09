聽新聞
0:00 / 0:00

板橋氣爆／巨響屋震驚夢 「打烊怎會氣爆」

聯合報／ 記者黃子騰張策／新北報導

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>市板橋「定食8」<a href='/search/tagging/2/餐廳' rel='餐廳' data-rel='/2/187864' class='tag'><strong>餐廳</strong></a>凌晨發生<a href='/search/tagging/2/氣爆' rel='氣爆' data-rel='/2/103535' class='tag'><strong>氣爆</strong></a>，現場滿地瓦礫玻璃，周邊住戶店家也遭波及。記者張策／攝影
新北市板橋「定食8」餐廳凌晨發生氣爆，現場滿地瓦礫玻璃，周邊住戶店家也遭波及。記者張策／攝影
「整棟樓大搖晃，差點嚇死。」定食8餐廳昨凌晨氣爆，巨大爆炸威力將餐廳水泥牆炸出一個大洞，水泥及磚塊四散鋼筋外露，深夜巨響讓許多人嚇得夜不成眠。

從曝光的監視器畫面可見，氣爆當時多名路人正準備過馬路，氣爆瞬間，大量裝潢殘骸及玻璃碎片從天而降，遍撒整條巷道，根本來不及閃躲，兩人被砸倒地，一旁友人將傷者攙扶逃離。

目擊者心有餘悸地說，震了一下竟然是氣爆，太恐怖了。也有民眾說，幸好不是在營業時間發生，否則傷害會更大；也有人質疑，「非營業時間怎麼會氣爆？」

一名住在定食8餐廳斜對面大樓的男子說，氣爆當下先聽到一聲巨響，隨後整棟建物明顯晃動，「像地震一樣」，緊接著窗戶玻璃碎裂、金屬物件散落街頭，不少住戶被震醒。

一名住在氣爆大樓7樓的住戶說，事發後電梯故障無法使用，在消防人員協助下撤離，只能先暫住到鄰近旅館，希望能早日返家。

住在重慶路、距事發點約300公尺的翁姓婦人說，強烈爆炸聲把全家嚇醒，一度以為是工地聲響或車禍撞擊，因半夜情況不明，家人討論後決定不外出查看，早上看新聞才發現事態嚴重。

經清查，有29戶受災戶向板橋公所做登記，包括玻璃破損、門窗沒辦法開啟等問題，以及沒辦法營業的經濟損失，後續區公所將開協調會向業者請求相關賠償。

新北議員黃淑君表示，氣爆後不少受災戶最擔心修繕費用、外宿支出與未來求償程序是否有人協助，住戶無辜受害，不應再獨自面對繁雜手續，質詢時要求市府介入協助。

市府回應，受災住戶若有修繕、外宿等必要支出，會由專案小組協調求償。

氣爆 新北 餐廳

延伸閱讀

板橋府中氣爆總計29戶受影響 議員促防成軟腳建物

板橋氣爆震碎對面民宅 住戶驚呼像地震、市府將代為求償

府中定食8深夜氣爆 新北工務局長馮兆麟：若在營業時段後果不堪設想

路過女當場被炸翻驚悚畫面曝 板橋定食8氣爆疑4桶瓦斯未關

相關新聞

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

副總統蕭美琴上周五到宜蘭，24歲林姓警員在執行副總統的特勤勤務時，遭一輛速度飛快的廂型車撞成重傷，員警的母親今天受訪表示...

板橋氣爆／餐廳瓦斯鋼瓶疑外洩釀災 2樓裝潢全毀、碎片砸傷5路人

新北板橋區府中商圈「定食8餐廳」昨凌晨氣爆，爆炸威力驚人，2樓裝潢幾乎全毀，殘骸及玻璃碎片飛散，造成5名路人及1名住戶輕...

武嶺鏡頭君全錄到 放煙火男挨罰

合歡山又有遊客違規，桃園25歲廖姓男子昨清晨在武嶺亭下方公路施放煙火，過程被「鏡頭君」拍下。警方與巡查員循線找到廖男依法...

板橋氣爆／氣爆大樓封閉 1-3樓疑結構受損

板橋府中商圈受創的氣爆大樓暫時全棟封閉，新北市土木技師公會理事長丘達昌昨率技師進場評估，丘表示，1至3樓仍在清理階段，需...

板橋氣爆／巨響屋震驚夢 「打烊怎會氣爆」

「整棟樓大搖晃，差點嚇死。」定食8餐廳昨凌晨氣爆，巨大爆炸威力將餐廳水泥牆炸出一個大洞，水泥及磚塊四散鋼筋外露，深夜巨響...

彰化民宅火警3人逃出 消防員進入找到百歲人瑞已無生命跡象

彰化縣溪湖鎮一處四層樓民宅今失火，3名居民逃生，1名百歲人瑞住一樓長輩房，來不及走出，被消防員救出時已無生命徵兆，約兩小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。