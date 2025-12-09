聽新聞
板橋氣爆／餐廳瓦斯鋼瓶疑外洩釀災 2樓裝潢全毀、碎片砸傷5路人

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑張策葉德正／新北報導

板橋府中商圈定食八<a href='/search/tagging/2/餐廳' rel='餐廳' data-rel='/2/187864' class='tag'><strong>餐廳</strong></a>昨天凌晨<a href='/search/tagging/2/氣爆' rel='氣爆' data-rel='/2/103535' class='tag'><strong>氣爆</strong></a>，殘骸四處飛散。記者黃子騰／翻攝
新北板橋區府中商圈「定食8餐廳」昨凌晨氣爆，爆炸威力驚人，2樓裝潢幾乎全毀，殘骸及玻璃碎片飛散，造成5名路人及1名住戶輕傷。消防局初步勘驗，4支串接的瓦斯鋼瓶疑未關閉致氣體外洩，為何氣爆仍待釐清；新北地檢署已分案，依涉犯公共危險調查是否涉人為疏失。

新北市長侯友宜昨早到場勘災，他說，市府已成立專案小組，找結構技師逐戶檢查，將協助受災戶向肇事者依法求償。

新北市消防局進入發生氣爆餐廳內勘驗。記者黃子騰／翻攝
氣爆大樓切斷水電暫時封閉，工務局拆除大隊連夜拆除氣爆戶2樓易墜落廣告物及裝潢，重慶路12巷暫不開放通行。板橋區公所安置5戶住戶、14人住旅館。

新北市消防局昨凌晨近1時接獲報案，指板橋區重慶路8號2樓定食8餐廳發生氣爆，消防人員到場，發現有4女1男共5名路人當時正好經過，遭碎片波及受傷，其中4人送醫，另有1名女住戶身體不適，預防性送醫；5人昨都已出院。

氣爆地點在2樓的定食8餐廳，受損面積約174平方公尺、約52坪，消防人員勘查火場，廚房旁空間存放3支20公斤及1支16公斤的瓦斯鋼瓶，4支鋼瓶均被炸到樓梯間。

消防人員搶救時一度聞到濃濃瓦斯味，查看發現瓦斯桶沒關，立即關閉。昨上午勘驗發現，廚房使用共76公斤的4支瓦斯鋼瓶進行串接，雖未超過營業場所80公斤管制量，但4支瓦斯鋼瓶各自開關並未關閉，僅關閉串連後的瓦斯管線總開關，研判每支瓦斯鋼瓶連接至串聯開關之間的管線可能有破損造成氣體外洩。

氣爆建物為地上9樓、地下3樓的複合式大樓，1、2樓是商場，3至9樓當辦公使用，屋齡約25年，無違反建築法紀錄。

新北市消防局長陳崇岳說，定食8餐廳前晚9時30分結束營業，最後1名員工晚間10時離開。定食8與爭鮮2家餐廳是同個業者共用廚房，傳出業者曾因瓦斯管線鬆脫通報廠商維修，但遲未處理，是否與氣爆有關、為何氣爆都還要調查。

定食8餐廳11月15日受理消防檢修申報合格，最近一次消防安檢抽查是11月26日。新北市消防局第一救災救護大隊謝伯毅說，檢查均符合規定，餐廳內有加裝瓦斯漏氣警報與緊急遮斷設備，管線也符合規範。

轄區板橋警方說，5名遭氣爆波及的傷者目前無人提告；公共危險屬公訴罪，新北檢已主動分案調查，釐清有無人為疏失。

新北 氣爆 餐廳 侯友宜

