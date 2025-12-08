快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

副總統蕭美琴上周五到宜蘭，24歲林姓警員在執行副總統的特勤勤務時，遭一輛速度飛快的廂型車撞成重傷，員警的母親今天受訪表示，該負責的是肇事司機，但是肇事者至今沒有跟他們說過一句道歉，讓他們難以釋懷。

宜蘭一名24歲林姓警員上周五晚上6時許，執行副總統蕭美琴交管勤務在路邊控制號誌燈號時，遭失控的黑色廂型車撞成重傷。從行車記錄器顯示，當時肇事車輛突然偏向右側，撞上燈箱再撞到警員，執勤的林姓警員閃避不及，被撞後卡進水溝，路邊電線桿撞歪，號誌箱也損毀。

這起車禍造成員警的腹部大面積開放傷口，右大腿開放性骨折，經送陽明交大附設醫院清創手術，隔天轉送台北榮總治療。

39歲肇事的徐姓駕駛對於為何偏移車道撞上警員，一直說不清楚、沒有印象，還說自己有慢性病、嗜睡。警方測他沒有酒駕，也無吸食毒品反應，疑似精神恍惚肇事，依過失致重傷罪及妨害公務等罪嫌偵辦。

員警的母親今天表示，徐姓肇事者感覺好像躲在輿論傘下，沒有讓他出來說一句負責任的話，肇事者如果還有人性的話，難道不用來跟受傷員警的父母親道歉？不會想來看看被你撞的人，現在怎麼樣了嗎？這一點讓他們很難以釋懷。

林母說，應該負責任的是肇事司機，任何政黨之間的爭論，他們都無法介入，副總統隔天有到醫院探視，兒子熱愛警察工作，只希望兒子趕快康復，做他最喜歡的社會服務工作。

上周五，宜蘭一名24歲員警執行蕭美琴特勤勤務時，遭一輛廂型車撞成重傷。家屬表示，肇事者至今沒有一句道歉，讓他們很難以釋懷。圖／警方提供
相關新聞

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

副總統蕭美琴上周五到宜蘭，24歲林姓警員在執行副總統的特勤勤務時，遭一輛速度飛快的廂型車撞成重傷，員警的母親今天受訪表示...

彰化民宅火警3人逃出 消防員進入找到百歲人瑞已無生命跡象

彰化縣溪湖鎮一處四層樓民宅今失火，3名居民逃生，1名百歲人瑞住一樓長輩房，來不及走出，被消防員救出時已無生命徵兆，約兩小...

談21萬債務突爆火氣 新北木工持雙鋸砍傷債主及勸架民眾遭羈押

67歲張男向73歲辜姓友人借了21萬元遲遲未還，2人昨天在新北市中和民德公園與辜男協商債務時發生口角，張男涉持2把鋸子砍...

板橋府中氣爆總計29戶受影響 議員促防成軟腳建物

板橋重慶路12巷8號今天凌晨發生瓦斯氣爆案，造成5人受傷送醫，今早均已出院返家，板橋區公所表示，目前已安置5戶住戶14人...

板橋定食8氣爆！消防：上月安檢合格 原因仍待釐清

板橋區重慶路「定食8」餐廳今凌晨發生氣爆事故，造成5名路人受傷並波及周邊住戶，引發外界關注瓦斯設備是否有異常。新北市消防...

板橋氣爆震碎對面民宅 住戶驚呼像地震、市府將代為求償

板橋區重慶路「定食8」餐廳8日凌晨發生氣爆，威力強大，不只炸毀2樓餐廳本體，對面民宅也受到衝擊，多戶居民回憶當時情況仍心...

