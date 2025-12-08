蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

副總統蕭美琴上周五到宜蘭，24歲林姓警員在執行副總統的特勤勤務時，遭一輛速度飛快的廂型車撞成重傷，員警的母親今天受訪表示，該負責的是肇事司機，但是肇事者至今沒有跟他們說過一句道歉，讓他們難以釋懷。

宜蘭一名24歲林姓警員上周五晚上6時許，執行副總統蕭美琴交管勤務在路邊控制號誌燈號時，遭失控的黑色廂型車撞成重傷。從行車記錄器顯示，當時肇事車輛突然偏向右側，撞上燈箱再撞到警員，執勤的林姓警員閃避不及，被撞後卡進水溝，路邊電線桿撞歪，號誌箱也損毀。

這起車禍造成員警的腹部大面積開放傷口，右大腿開放性骨折，經送陽明交大附設醫院清創手術，隔天轉送台北榮總治療。

39歲肇事的徐姓駕駛對於為何偏移車道撞上警員，一直說不清楚、沒有印象，還說自己有慢性病、嗜睡。警方測他沒有酒駕，也無吸食毒品反應，疑似精神恍惚肇事，依過失致重傷罪及妨害公務等罪嫌偵辦。

員警的母親今天表示，徐姓肇事者感覺好像躲在輿論傘下，沒有讓他出來說一句負責任的話，肇事者如果還有人性的話，難道不用來跟受傷員警的父母親道歉？不會想來看看被你撞的人，現在怎麼樣了嗎？這一點讓他們很難以釋懷。