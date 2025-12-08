聽新聞
0:00 / 0:00
彰化民宅火警3人逃出 消防員進入找到百歲人瑞已無生命跡象
彰化縣溪湖鎮一處四層樓民宅今失火，3名居民逃生，1名百歲人瑞住一樓長輩房，來不及走出，被消防員救出時已無生命徵兆，約兩小時後，醫院宣告不治。根據最新調查，這處民宅失火疑與電器用具走火有關，詳細起火原因有待進一步鑑定確認。
據了解，溪湖鎮頂庄里某鋼筋水泥磚造民宅今清晨近兩點發生火災，從一樓起火燃燒，消防局據報出動12輛各式消防車、兩輛救護車和26名消防人員前往救災，20分鐘內控制火勢，不到兩點半撲滅火勢，屋內平時4人居住，火災剛發生有3人自行逃出，1名100歲阿嬤受困屋內。
消防救護人員在1樓長輩房找到人瑞阿嬤，已失去呼吸心跳，經緊急救護並馳送衛福部彰化醫院，遺憾的是阿嬤在急救約1小時仍不治，另一名傷者是屋主，自行逃出時吸入濃煙嗆傷，意識清楚、無明顯外傷，消防救護員給予相關急救處置後，送彰化醫院治療已無大礙。
四樓透天厝從一樓起火，燃燒面積約5平方公尺，初步調查為電器用具失火，詳細火災原因有待鑑定人員進一步了解。檢方相驗阿嬤死因為火災濃煙窒息致死，已交給家屬處理後事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言