彰化民宅火警3人逃出 消防員進入找到百歲人瑞已無生命跡象

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮一處四層樓民宅今失火，3名居民逃生，1名百歲人瑞住一樓長輩房，來不及走出，被消防員救出時已無生命徵兆，約兩小時後，醫院宣告不治。根據最新調查，這處民宅失火疑與電器用具走火有關，詳細起火原因有待進一步鑑定確認。

據了解，溪湖鎮頂庄里某鋼筋水泥磚造民宅今清晨近兩點發生火災，從一樓起火燃燒，消防局據報出動12輛各式消防車、兩輛救護車和26名消防人員前往救災，20分鐘內控制火勢，不到兩點半撲滅火勢，屋內平時4人居住，火災剛發生有3人自行逃出，1名100歲阿嬤受困屋內。

消防救護人員在1樓長輩房找到人瑞阿嬤，已失去呼吸心跳，經緊急救護並馳送衛福部彰化醫院，遺憾的是阿嬤在急救約1小時仍不治，另一名傷者是屋主，自行逃出時吸入濃煙嗆傷，意識清楚、無明顯外傷，消防救護員給予相關急救處置後，送彰化醫院治療已無大礙。

四樓透天厝從一樓起火，燃燒面積約5平方公尺，初步調查為電器用具失火，詳細火災原因有待鑑定人員進一步了解。檢方相驗阿嬤死因為火災濃煙窒息致死，已交給家屬處理後事。

彰化縣消防人員到溪湖鎮一處民宅救災，半小時撲滅火勢。圖／民眾提供
彰化縣消防人員到溪湖鎮一處民宅救災，半小時撲滅火勢。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮一處民宅失火，消防人員進入屋內搜救。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮一處民宅失火，消防人員進入屋內搜救。圖／民眾提供

阿嬤 火災

