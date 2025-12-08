聽新聞
談21萬債務突爆火氣 新北木工持雙鋸砍傷債主及勸架民眾遭羈押
67歲張男向73歲辜姓友人借了21萬元遲遲未還，2人昨天在新北市中和民德公園與辜男協商債務時發生口角，張男涉持2把鋸子砍傷辜男，還砍傷勸架的林男，所幸均無大礙。警方到場將張男逮捕，詢後依殺人未遂、傷害罪嫌送辦，檢方聲押獲准。
據了解，擔任木工的67歲張男之前曾向73歲辜姓友人借了21萬元，但張男遲遲未還，近期辜男向張男索討債務，張男均未回應，雙方產生糾紛。昨天下午3時許張男騎機車至新北市中和區民德公園，發現辜姓友人蹤影，上前欲找辜男商討債務。
雙方才談沒幾句就爆發口角，坐著輪椅的辜男氣憤的操作輪椅離開，不料張男突然掏出預藏的2把木工用鋸子追上前朝辜男猛砍，導致辜男手部及腿部刀傷，一旁見狀的60歲林男上前勸阻時也遭張男持刀攻擊，造成手部刀傷。附近民眾立即報警。
轄區中和警獲報趕抵，將持刀逞凶的張男制伏，通報救護車將受傷的林男送醫，無生命危險，辜男則不願就醫。警方詢後依殺人未遂、傷害罪嫌將張男移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後聲押獲准。
