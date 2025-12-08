快訊

板橋府中氣爆總計29戶受影響 議員促防成軟腳建物

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

板橋重慶路12巷8號今天凌晨發生瓦斯氣爆案，造成5人受傷送醫，今早均已出院返家，板橋區公所表示，目前已安置5戶住戶14人前往旅館住宿，工務局拆除大隊也連夜拆除氣爆戶2樓易墜落危險廣告物及裝潢，清潔隊清除路面碎玻璃及炸裂廢棄物，板橋區公所於現場成立聯合服務中心接受受災戶反應事項。新北市議員黃淑君說，二、三樓損壞嚴重，市府應該預防台南維冠軟腳樓事件發生。

板橋公所區長陳奇正表示，截至下午3時30分，工務局結合新北市土木技師公會針對氣爆大樓1-9樓已逐層檢視，經評估建議須整棟進行建物結構安全鑑定；另其他周邊建物鄰損戶皆為玻璃受損，無結構安全問題。氣爆大樓緊臨的重慶路12巷因尚須進行大樓裝潢廢棄物處理作業，目前暫不開放。

板橋區公所表示，受氣爆影響的住戶共有29戶，公所已隨同屋主入內進行拍照佐證，公所也提醒如住戶有受到氣爆，造成住家或店家受損可至公所聯合服務中心登記，並自行拍照及保留相關修繕單據與營業損失等證明，後續將由公所與受災戶召開協調會，協助受災戶相關賠償事宜。

新北市議員黃淑君今天在議會也質詢提到，目前二樓天花板與三樓地板有損傷，可能造成大樓頭重腳輕疑慮，要求市府針對結構安全盡速鑑定。

工務局長馮兆麟說，目前外觀二樓到三樓樓地板有鋼筋外露，後側員工休息室陽台破壞，另外主要梁柱有部分有裂痕，目前陸續把裝潢拆除後鑑定，並展開建物詳評。

馮兆麟也說，工務局已配合消防局在安全許可下進入，讓民眾進入將錢財取出，不過在確認安全錢，現場一律不得隨意進出。

新北市板橋「定食8」餐廳凌晨發生氣爆，現場滿地瓦礫玻璃，周邊住戶店家也遭波及。記者張策／攝影
新北市板橋「定食8」餐廳凌晨發生氣爆，現場滿地瓦礫玻璃，周邊住戶店家也遭波及。記者張策／攝影

氣爆 住戶

板橋府中氣爆總計29戶受影響 議員促防成軟腳建物

