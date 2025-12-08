快訊

板橋定食8氣爆！消防：上月安檢合格 原因仍待釐清

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

板橋區重慶路「定食8」餐廳今凌晨發生氣爆事故，造成5名路人受傷並波及周邊住戶，引發外界關注瓦斯設備是否有異常。新北市消防局第一救災救護大隊謝伯毅今表示，餐廳相關瓦斯設備在上月26日已完成消防安檢，檢查結果均符合規定，包含儲存量、管線配置與緊急遮斷裝置等，都未見異常。

謝伯毅說，該店使用4桶瓦斯、總量約76公斤，未超過80公斤管制量，因此規範較為單純，儲存空間只需做到容器固定即可。他指出，餐廳內另有自行加裝瓦斯漏氣警報與緊急遮斷設備，依檢查結果均無問題；管線部分也符合規範，「超過1.8公尺需使用硬管，他們延伸的管線是符合相關規定的」。

外界質疑瓦斯鋼瓶放置於員工休息室是否合規，謝伯毅表示，消防單位無法認定現場空間性質，但目視較接近存放空間，且未達管制量時，通風與配置要求較少，依現場檢查並未違規。

至於業者指稱瓦斯管線鬆脫、報修後遲未處理，謝伯毅回應，這部分屬瓦斯公司維修範疇，不歸消防局管理，消防人員檢查時並未發現異常。他補充，若調節器鬆脫、緊急遮斷裝置正常運作，理論上會自動阻斷；若裝置未作用，則可能造成漏氣風險，但強調「我們檢查當天設備都是正常的」。

另外，瓦斯儲存區到廚房距離約10公尺，相關延伸管線同樣符合法規。謝伯毅重申，目前尚無證據顯示設備不合格，確切釐清仍有待火調與相關單位進一步調查。

新北市工務局補充，經查氣爆建物為地上9樓、地下3樓的複合式大樓，前2層為商場、3樓至9樓則作為辦公使用，屋齡約25年，至今並無違反建築法的紀錄。

工務局表示，後續將持續派員勘查受損情形，若查有違規事項，將依「建築法」裁處6萬至30萬元罰鍰，並要求限期改善；情節需要時，也不排除執行斷水斷電或強制拆除違規室內裝修，全力確保建物安全。

新北市板橋「定食8」餐廳凌晨發生氣爆，現場滿地瓦礫玻璃，周邊住戶店家也遭波及。記者張策／攝影
