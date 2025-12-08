快訊

板橋氣爆震碎對面民宅 住戶驚呼像地震、市府將代為求償

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

板橋區重慶路「定食8」餐廳8日凌晨發生氣爆，威力強大，不只炸毀2樓餐廳本體，對面民宅也受到衝擊，多戶居民回憶當時情況仍心有餘悸。市府今表示，受災住戶若有修繕、外宿等必要支出，會成立專案小組協助統一協調求償，目前已有多戶暫時安置於飯店。

住在定食8斜對面的民眾指出，氣爆當下先聽到一聲巨響，隨後整棟建物明顯晃動，「像地震一樣」，緊接著窗戶玻璃碎裂、金屬物件散落街頭，不少住戶被震醒。有人住在該棟7樓，爆炸後電梯立即故障無法使用，只能在消防協助下先行撤離，目前也已安置到鄰近旅館。

也有住在重慶路、距離事發點約300公尺的翁姓婦人說，當時強烈爆炸聲把全家嚇醒，本以為是附近工地或車禍聲，因半夜情況不明，家人討論後決定不外出查看，直到早上新聞才發現事態嚴重。

新北市議員黃淑君表示，氣爆後不少受災戶最擔心的，就是修繕費用、外宿支出與未來求償程序是否有人協助。她指出，住戶本就無辜受害，不應再獨自面對繁雜手續，因此今於議會質詢時特別要求市府介入協助。黃淑君說，市府已在議場承諾，後續將協助住戶統一代為求償，盡力保障受災戶權益。

板橋「定食8」餐廳凌晨發生氣爆，衝擊力道波及對街住戶，多戶玻璃震碎、外牆受損，現場滿地瓦礫。記者張策／攝影
